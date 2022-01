Le polpette sono senza ombra di dubbio uno dei piatti preferiti da grandi e piccini. Sono facili da preparare, ne esistono decine di versioni e spesso ci permettono anche di riciclare gli avanzi. Ma se vogliamo trasformarle in un piatto allo stesso tempo leggero e sfizioso, dobbiamo assolutamente provare questa variante che stiamo per scoprire. Quindi altro che con uova, carne e zucchine, sono queste le polpette delicatissime pronte in 30 minuti che non hanno nemmeno bisogno del forno. Per prepararle ci serviranno pochi ingredienti che probabilmente abbiamo già. Una ricetta salva tempo e decisamente economica, destinata a entrare di diritto tra le nostre specialità.

Normalmente chi sta per preparare le polpette si trova davanti a due dilemmi. Il primo riguarda la “pesantezza”. Le polpette di uova e carne sono infatti squisite, ma spesso difficili da digerire. Il secondo è legato alla cottura. Perché non sempre abbiamo voglia di friggere o di accendere il forno per cucinare. Ma per questa ricetta non avremo nessuno di questi problemi.

Per preparare le polpette delicate per 4 persone ci serviranno:

3 etti di patate;

1 ciuffo di prezzemolo;

1 etto di prosciutto cotto;

70 grammi di Emmenthal;

150 grammi di maionese;

1 cuore di lattuga;

2 gambi di sedano;

sale e pepe;

mezzo bicchiere di latte.

Come preparare le polpette che non hanno bisogno del forno

Iniziamo dalle patate. Mettiamole a lessare in una pentola con acqua salata e calcoliamo venti minuti di tempo. Mentre aspettiamo che siano pronte, prendiamo una terrina e mischiamo il prosciutto tritato, il prezzemolo e i gambi di sedano tagliati a fettine.

Tagliamo a cubetti anche il formaggio e mettiamolo nella ciotola. Non appena le patate sono pronte, schiacciamole con una forchetta e incorporiamole nella terrina. Mischiamo il tutto aiutandoci con 50 grammi di maionese e lavoriamo fino a ottenere un impasto omogeneo.

Regoliamo il sapore con sale e pepe e poi procediamo formando le nostre polpette.

Mentre aspettiamo che si compattino, dedichiamoci alla lattuga. Affettiamola sottilmente e condiamola con una salsina fatta con il latte e la maionese rimasta. A questo punto non ci resta che stendere un letto di lattuga condita e appoggiare sopra le polpette. Cospargiamole con la stessa salsina e andiamo in tavola pronti a ricevere gli applausi di tutti.

