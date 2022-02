Il Carnevale è vicinissimo e la festa di grandi e bambini sta per cominciare. Quest’anno il Carnevale inonderà di colore l’ambiente teso e grigio degli avvenimenti internazionali. Il Carnevale è soprattutto la festa dei bambini e allora per loro prepariamo dei fantastici dolcetti.

Secondo le più antiche tradizioni, una festa non è tale se a tavola non c’è qualcosa di buono da consumare. Così è anche per il Carnevale, la festa dei coriandoli e delle passeggiate in maschera.

Lasagne a Carnevale

Certamente a Carnevale potremmo preparare con i consigli della nonna una golosa lasagna carnevalesca. Le lasagne sono da sempre il piatto della festa e anche se abbastanza nutrienti, si mangiano volentieri.

Non a caso è una pasta antichissima, forse la prima che sia stata usata nelle nostre terre. Risalente all’epoca degli antichi Romani, le lasagne allora si chiamavano lagane. Oggi sono arricchite di carne di vitello e maiale, caciocavallo e pecorino, un po’ di sedano e carote, e sugo di pomodoro. Ricevono una doppia cottura in acqua e al forno che le rendono gustose. Insomma altro che chiacchiere e bugie, il Carnevale si festeggia anche con le lasagne.

I dolci di Carnevale

Ma Carnevale è soprattutto la festa dei dolcetti veloci, proprio come le chiacchiere e le bugie. Queste sono oramai diffuse in tutta Italia. Se poi volessimo sporci al Nord, altri dolcetti tipici e ottimi anche per Carnevale sono i chifeletti fritti. Tuttavia, non possono mancare dei gustosissimi dolcetti tondi, a base di cocco e uvetta da far invidia a pasticcini e tiramisù.

La ricetta è semplice e non richiede delle capacità pasticciere particolari. Vediamone insieme gli ingredienti per 4 persone:

125 g di farina di cocco;

50 g di uvetta;

2 albumi d’uovo;

polvere di cacao magro q.b.

Altro che chiacchiere e bugie, il Carnevale sarà goloso se prepariamo questi dolcetti tondi più buoni di pasticcini e tiramisù

Prepariamo questi dolcetti, cominciando con il mettere in acqua tiepida l’uva passa affinché possa rivenire. La lasciamo per circa un quarto d’ora. Poi si prende e si preme leggermente con le mani per eliminare l’acqua.

Dopodiché facciamo montare gli albumi d’uovo con una frusta elettrica. Nella ciotola dove sono gli albumi, versiamo la farina di cocco e cominciamo a mescolare con un cucchiaio di legno. Aggiungiamo anche l’uva passa e mescoliamo ancora per amalgamare bene gli ingredienti.

Ora diamo forma al composto come delle palline. Ne prendiamo un poco e, chiudendo il palmo della mano, cerchiamo di formare una polpettina.

Sistemiamo sopra la leccarda un foglio di carta da forno e sopra di questo le palline. Inforniamo a 170 gradi per 30 minuti scarsi, per farle anche dorare. Una volta pronte, le lasciamo raffreddare e, se vogliamo, spolveriamo con un pizzico di polvere di cacao magro. Una piccola delizia per grandi e bambini.