Si avvicinano le festività natalizie e di fine anno e con esse parte la corsa al regalo utile, originale e che possibilmente duri oltre questo periodo. Per gli esperti di costumi e tendenze, quest’anno i regali più graditi sembrano rispondere a due requisiti: utilità ed ecosostenibilità.

In linea con questo orientamento, presentiamo un’idea regalo che cerca di soddisfarli entrambi: la fioriera per orto. Dunque quest’anno altro che cesti natalizi o borse e vestiti, ecco un regalo 100% green a meno di 100 euro.

Di cosa si tratta nello specifico?

Sebbene cambino i modelli, le forme, i colori, i materiali e i prezzi, si tratta di un contenitore più o meno capiente che permette di coltivare piccoli ortaggi. Ad esempio sarà quasi impossibile coltivare un’anguria di medie-grandi dimensioni, mentre andrà bene per tante altre verdure più piccole.

Questi piccoli spazi da lavoro consentono di togliersi qualche sfizio e di coltivare (anche) una passione. In genere presentano un foro alla base per il drenaggio dell’acqua in eccesso e per evitare che le radici delle piante marciscano.

Inoltre presentano alla base dei ripiani per poter riporre gli attrezzi da lavoro, vale a dire fertilizzanti, guanti, sementi, piccoli annaffiatoi, etc. Infine va detto che a volte si trovano in commercio anche modelli con le ruote, in modo da poterli spostare con facilità.

Quale spazio occorre e dove andrebbero posizionate?

Queste soluzioni sono perfette quando l’appartamento di destinazione è privo di spazio all’aperto o il balcone è piccolo. In questi casi andrebbe sfruttato uno spazio dentro casa, ad esempio la cucina.

Sulla falsariga della fioriera si potrebbe considerare anche la serra idroponica indoor, che abbiamo già presentato in questo articolo.

L’importante è che ci sia un adeguato punto luce, anche finestrato (ad esempio le verande chiuse). In questo caso la soluzione ricalcherebbe quella tipica di una serra, con i raggi solari filtrati dal vetro di una finestra.

È un regalo 100% green adatto ai mini-ortaggi

La soluzione è adatta anche a chi ha scarso pollice verde, ma ama ad esempio mangiare sano. La fioriera non è in grado di sostituire la spesa giornaliera in frutta e verdura. Offre invece la possibilità di farsi passare qualche sfizio in tema di giardinaggio domestico.

Potrebbe trattarsi di prezzemolo e menta, salvia e basilico oppure di una cicoria, della rucola o di mini carote. Lo stesso vale per ravanelli, pomodorini Cherry, piccoli e gustosi, qualche varietà di melanzane e i peperoncini.

Sul mercato i prezzi delle fioriere da orto variano molto in base alle dimensioni, al numero dei ripiani, ai materiali utilizzati e agli optional offerti.

I modelli basic, elementari, si acquistano anche a 20-30 euro.

Molto eleganti, funzionali e utili sono invece le fioriere da orto multi scomparto o ripiani. Consentono di diversificare la coltivazione di più specie di piante contemporaneamente. Sono i modelli relativamente più e costano in media tra i 70 e i 130 euro.

