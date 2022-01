Siamo ormai nel pieno dell’inverno e il freddo si fa davvero sentire. Proprio per questo, abbiamo bisogno di pasti caldi e sostanziosi. Quale, allora, miglior ricetta se non quella del risotto con salsiccia e cavolo nero? Un primo cremoso e delicato facile da cucinare. Dunque, altro che cena in ristorante quando possiamo cucinare questa ricetta golosa e saporita comodamente dentro casa.

Gli ingredienti per un buonissimo risotto

320 gr di riso Carnaroli;

200 gr di salsicce;

300 gr di cavolo nero;

cipolla bianca;

1 spicchio di aglio;

1 carota;

20 gr di parmigiano grattugiato;

10 cl di vino bianco secco;

mezzo litro di brodo vegetale;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Per iniziare prendiamo il brodo vegetale e mettiamolo dentro un pentolino sul fuoco fino a portarlo a leggero bollore.

Prendiamo poi il cavolo nero ed eliminiamone le parti dure e esterne. Laviamolo per bene e tagliamolo poi grossolanamente in pezzi non più grandi di 2 cm di dimensione.

Prendiamo anche la carota, la cipolla e l’aglio, puliamole e laviamole per bene eliminandone anche la buccia. Una volta fatto questo, tritiamo finemente e mettiamo il tutto in un tegame con un filo d’olio a soffriggere per circa 5 minuti.

Dopo i primi 5 minuti, uniamo la parte interna della salsiccia spezzettata dopo aver tolto il budello. Alziamo quindi il fuoco e facciamola rosolare in modo omogeneo per almeno un paio di minuti. Durante l’ultimo minuto di rosolatura alziamo ancora più la fiamma, aggiungiamo il vino e facciamolo sfumare mescolando per bene.

A questo punto uniamo anche il cavolo nero, una mestolata di brodo ancora caldo e lasciamolo a cuocere per 5 minuti a fiamma media.

Una volta che il cavolo si sarà ammorbidito a dovere, aggiungiamo il riso e proseguiamo la cottura per circa un quarto d’ora. Aggiungiamo almeno due mestoli di brodo alla volta man mano che questo si asciuga e cerchiamo di mescolare il meno possibile.

Per finire, spegniamo il fuoco lasciando il riso ancora morbido e mantechiamo con il parmigiano, il sale ed un pizzico di pepe. Lasciamo a riposare per almeno 2 minuti e serviamo ancora caldo.

