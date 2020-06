Altro che cattivo odore, l’aglio fa profumare di più il nostro corpo. Lo dice la scienza. Siamo tutti consapevoli che l’aglio non profumi. Quando disgraziatamente ne mangiamo un pezzo che si trova nel nostro piatto, le conseguenze sono spiacevoli. E non solo per noi, ma anche per chi ci sta intorno. E con il fatto che il nostro alito puzza, diamo per certo che anche il nostro corpo non odorerà proprio di buono. Secondo la scienza però, la realtà è un’altra.

L’aglio migliora l’odore del nostro corpo

È un gruppo di ricercatori cechi ad affermarlo. Gli studiosi infatti, hanno dato vita a un esperimento molto interessante. Hanno raccolto dei volontari maschi che sono stati divisi in due gruppi. Ad un gruppo è stata fatta seguire una dieta comune, all’altro una ricca di aglio, con due o quattro spicchi al giorno.

I ricercatori hanno posizionato sotto le ascelle di ogni volontario dei panni in cotone per alcuni giorni. Questi panni sono stati poi presi e fatti annusare a un gruppo di donne. Le volontarie dovevano valutare il fascino, la piacevolezza dell’odore e la mascolinità di ogni panno di cotone.

Il risultato sconvolgente

Tutti pensavano che le donne avrebbero indicato come più piacevoli gli odori degli uomini del primo gruppo. Intendiamo quelli che avevano seguito per un certo periodo la dieta comune, senza eccesso di aglio. Ma il risultato è stato sconvolgente. Tutte le volontarie hanno giudicato più attraenti, piacevoli e profumati i panni di cotone degli uomini del secondo gruppo!

Perché l’aglio migliora l’odore del nostro corpo?

Gli studiosi sono convinti che il risultato dipenda dalle proprietà antibatteriche dell’aglio. Queste, infatti, abbasserebbero l’acidità del sudore, rendendolo così meno acre e più profumato.

Insomma un risultato a dir poco inaspettato. Altro che cattivo odore, l’aglio fa profumare di più il nostro corpo. Lo dice la scienza. Quindi bando alle ciance, stasera cena a base di aglio!