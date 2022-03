In questi giorni si è verificata una corsa ai cibi in scatola spinti dalle notizie che ci arrivano dall’Est. Avremo dunque tutti le dispense colme di fagiolini, borlotti, cannellini, lenticchie, carne e tonno in scatola. Ma oltre che estrarre le verdure, condirle e mangiarle direttamente, possiamo realizzare dei contorni gourmet. Pochi ingredienti e rapidità connoteranno queste ricette.

Altro che carciofi e broccoli, ecco 3 idee per cucinare dei contorni saporiti le verdure in scatola dai fagiolini ai fagioli cannellini

Cominciamo con i fagiolini all’uccelletto. Ingredienti:

2 scatole di fagioli cannellini da 100 gr;

metà scatola di salsa da 400 grammi;

uno spicchio d’aglio;

qualche foglia di salvia;

q.b. di zucchero;

olio Evo e sale.

Procedimento:

Mettiamo in padella ad insaporire 3 cucchiai di olio Evo, quindi aggiungiamo lo spicchio d’aglio e le foglie di salvia. Uniamo dunque i cannellini, ben sgocciolati dal liquido e lasciamo insaporire. Aggiungiamo infine la polpa e aggiustiamo di sale e pepe. Mettiamo lo zucchero e lasciamo cuocere a fuoco basso per 20 minuti. Lo zucchero come sappiamo serve a togliere l’eccessiva acidità della polpa. Una volta che la polpa sarà ridotta, togliamo lo spicchio d’aglio. Serviamo con un filo d’olio a freddo.

Fagiolini saltati con pancetta

2 scatole di fagiolini da 400 grammi;

200 grammi di cubetti di pancetta;

3 cipolle bianche tagliate a fette;

4 cucchiai d’olio, sale.

Procedimento:

Lessiamo in acqua salata la cipolla per 15 minuti. Poi mettiamo in padella l’olio e i cubetti di pancetta. Aggiungiamo quindi la cipolla scolata e lasciamo ben soffriggere. Infine mettiamo i fagiolini in scatola scolati dal liquido. Facciamoli saltare per qualche minuto e serviamo caldo.

Rotolini di tonno in scatola

Questo è un contorno o antipasto molto fresco che prevede questi ingredienti:

Zucchine di media grandezza tagliate a fettine sottili nel senso della lunghezza;

una ricottina da 100 grammi;

2 scatole di tonno;

sale, pepe e d erba cipollina.

Dopo aver lavato e tagliato le zucchine, le mettiamo sulla piastra per grigliare. Una volta grigliate, le farciamo con la ricotta e il tonno tritato. Aggiustiamo dunque di sale e spolverizziamo con l’erba cipollina.

