Quando arriva l’inverno, la maggior parte delle persone si riempie di indumenti, vestendosi a cipolla come diceva la nonna.

Canottiera, maglia, maglione, piumino, sciarpa, cappello, guanti e la lista potrebbe continuare ancora.

Tante persone, però, non sopportano l’idea di avere la testa inguainata da un accessorio stretto e avvolgente, come succede con i classici cappelli di lana. È davvero insopportabile, infatti, vedere i propri capelli schiacciati sulla testa o disfatti per colpa di un banale cappello.

Il problema è che lasciare la testa allo scoperto potrebbe provocarci alcuni malesseri. Così come succede quando abbiamo le mani fredde, anche la testa accumula freddo che può estendersi in pochissimo tempo a tutto il corpo. Per fortuna, però, chi ha le mani fredde potrà risolvere il problema con questo esercizio semplicissimo da fare in 1 minuto.

Per la testa, invece, esiste un’altra soluzione che ci scalderà e ci farà stare al caldo e protetti dal freddo. Si tratta di un accessorio che sta spopolando da anni, perché difende dal freddo ma con gusto e stile. Ecco di cosa si tratta.

Altro che cappelli, per tenere al caldo la testa con eleganza è questo l’oggetto che sta andando a ruba

L’autunno e l’inverno sono le stagioni in cui la piega ai capelli non regge neanche mezz’ora. Lo sanno bene le donne e tutti coloro che amano curare la propria acconciatura prima di uscire da casa.

L’umidità, la pioggia e il vento, infatti, giocano a sfavore soprattutto di chi utilizza phon e piastra. Invece di impazzire dietro alla nostra piega, forse sarebbe il caso di valutare un nuovo taglio di capelli. Il nostro suggerimento è di provare questo taglio di capelli che tutte stanno chiedendo al parrucchiere perché fa sembrare più giovani e slanciate.

Ecco l’accessorio perfetto che sostituisce il classico cappello

Insomma, sia che decideremo di rinnovare la nostra acconciatura sia che sceglieremo di non farlo, tutte dovremmo provare il french beret. Si tratta di un berretto molto chic e di classe che ci coprirà dal freddo senza appiattirci i capelli sulla testa.

Il french beret non è un cappello ma, come dice il nome stesso, un berretto. La differenza principale rispetto ai classici cappelli è che si tratta di un copricapo di forma completamente diversa che non aderirà completamente alla testa. Al contrario, invece, lascerà spazio ai nostri capelli, ma ci proteggerà comunque dal freddo. Insomma, altro che cappelli, per tenere al caldo la testa con eleganza è questo l’oggetto che sta andando a ruba.

Il nome di derivazione francese indica anche l’origine di questo copricapo. Si tratta, infatti, di un accessorio prodotto dal XIX secolo inizialmente in Francia e in Spagna. Per questo motivo, è ancora collegato a questi paesi.

Il tocco in più per indossarlo

Il french beret può essere indossato in diversi modi. Possiamo inserire al suo interno tutti i capelli, per un look più maschile e ordinato. Altrimenti potremo lasciare fuori dal berretto solo le prime due ciocche di capelli, per un look più delicato. In più possiamo decidere se farlo scendere di lato o portarlo all’indietro.