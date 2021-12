Le feste si stanno avvicinando e molti di noi iniziano a pensare ad un possibile menù da portare a tavola a Natale.

Cannelloni e risotti sono piatti che accontentano tutti facilmente perché estremamente golosi e ricchi di gusto. A questo proposito, oltre ai funghi e allo zafferano ecco come preparare velocemente un risotto cremoso e golosissimo che sta davvero spopolando ovunque.

Oppure non cannelloni o lasagne ma è questa la deliziosa ricetta degna dei migliori chef che sta spopolando ovunque.

Oggi invece vogliamo suggerire una ricetta molto semplice ma che siamo certi conquisterà tutti i commensali. Infatti, altro che cannelloni o risotto ma queste cremosissime lasagne pronte in 30 minuti saranno le vere protagoniste delle tavole natalizie.

Per preparare questa ricetta servono pochi ingredienti, ma la sua golosità ci travolgerà al primo assaggio. Se vogliamo saperne di più e scoprire come realizzare questo piatto succulento, non ci resta che continuare a leggere questa ricetta.

Ingredienti

500 g di lasagne;

300 g di radicchio;

350 g di taleggio;

100 g di parmigiano grattugiato;

1 cipolla;

100 g di burro;

1 litro di latte;

100 g di farina 00;

20 g di olio evo;

un pizzico di noce moscata;

sale q.b.

Per iniziare, sbucciamo una cipolla e tritiamola finemente. Trasferiamola in un tegame e facciamola appassire con un filo d’olio extravergine. Nel frattempo, puliamo il radicchio e tagliamolo a striscette. Uniamolo alla cipolla, aggiungiamo anche un pizzico di sale e mezzo bicchiere d’acqua. Lasciamolo cuocere per circa 5 minuti finché non ci sarà più acqua nel tegame.

Intanto, prepariamo la besciamella mettendo in un pentolino il burro. Facciamolo sciogliere a fuoco basso ed aggiungiamo la farina. Mescoliamo tutto con una frusta per non far formare grumi. Aggiungiamo il latte, il sale e la noce moscata continuando sempre a mescolare.

Quando la nostra besciamella sarà liscia e priva di grumi, uniamo il radicchio fatto cuocere precedentemente e il taleggio tagliato a pezzetti piccoli. Quando il formaggio si sarà sciolto del tutto, spegniamo la fiamma. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 180 gradi.

Iniziamo a comporre la nostra lasagna. Quindi imburriamo una pirofila e stendiamo uno strato di besciamella. Quindi alterniamo uno strato di lasagne ed uno di crema finché avremo ingredienti a disposizione. Spolverizziamo con il formaggio grattugiato ed inforniamo la lasagna lasciandola cuocere per circa 25 minuti. Facciamola intiepidire prima di servirla e godiamoci appieno tutti i suoi profumi e sapori.

Consigli

Per velocizzare il procedimento, possiamo usare la besciamella già pronta, farla scaldare ed aggiungerle il radicchio e il taleggio. In questo modo, potremo risparmiare un po’ di tempo sulla preparazione.