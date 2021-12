Molti quando si tratta di preparare i pranzi delle festività si buttano sui grandi classici della cucina italiana. Però rischiano così di annoiare i propri ospiti. Ecco quindi una ricetta molto particolare da proporre in questa occasione. Altro che cannelloni e pasta al forno, ecco il pranzo dell’Immacolata che nessuno si aspetta grazie al cremoso pasticcio canadese. Vediamo insieme come possiamo prepararlo.

Gli ingredienti necessari per questo piatto

1 pizzico di sale;

120 grammi di piselli surgelati;

2 cucchiai colmi di concentrato di pomodoro

2 cucchiai colmi di olio extravergine di oliva;

200 grammi di pelati;

220 grammi funghi champignon;

250 millilitri di latte vaccino parzialmente scremato;

250 millilitri di brodo di pollo;

28 grammi di burro;

300 grammi di cipolle, preferibilmente bianche;

5 patate di medie dimensioni, preferibilmente dolci;

500 grammi di carne macinata di cavallo;

pepe nero macinato quanto basta;

tabasco quanto basta secondo gusto.

Prima di tutto preriscaldare il forno alla temperatura di 200 gradi. Nel frattempo occuparsi delle verdure: prima di tutto lavare e tritare finemente la cipolla. Poi passare ai funghi, mondandoli e affettandoli finemente. Prendere un pelapatate e utilizzarlo sui tuberi, poi tagliarli in due. Prendere una pentola di acqua e portarla all’ebollizione. Poi buttare le patate dolci per 20-25 minuti. Trascorso questo tempo poi scolarle e lasciarle da parte a raffreddare.

Prendere poi una padella per scaldare l’olio all’interno di una padella. Poi inserire la carne e rosolarla per 5 minuti. Aggiungere poi anche la cipolla tritata e cuocere per ulteriori 2 minuti, continuando a rimescolare. Unire poi, i pelati. Cuocere 2 minuti per fare asciugare l’acqua in eccesso. Aggiungere poi i funghi, il concentrato di pomodoro e il brodo. Se gradito mettere un paio di gocce di tabasco, se si gradisce il gusto. Mettere poi anche i pisellini congelati e continuare a cuocere altri 5 minuti. Salare e pepare poi secondo il proprio gusto.

Togliere il composto dalla padella e inserirlo all’interno di una pirofila. Poi versare il latte in un contenitore a parte e inserirlo in microonde, mettendo anche il burro. A potenza medio-alta e lasciare andare un paio di minuti fino a quando il latte sarà molto caldo. Rimuovere e poi aggiungere le patate. Schiacciare il tutto fino a creare un purè. Aggiungere sale e pepe a piacere. Mettere uno strato di patate per coprire nella pirofila, livellando lo strato. Cuocere, infine, per circa 30 minuti e servire bello caldo.

