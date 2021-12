Anche i più grandi amanti della cucina si possono trovare a dei momenti in cui nuove idee golose stentano ad arrivare. Questo costringe anche i più esperti a ricadere sempre sulle solite scelte, che sicuramente piacciono, ma che potrebbero stufare.

Ecco perché recentemente avevamo detto che meglio delle noiose tartine e voulevant ecco 3 sbalorditivi aperitivi e antipasti ottimi per le feste.

La ricetta che presentiamo oggi è davvero sbalorditiva per il gusto che sprigiona grazie alla sorpresa fondente al suo interno. Stiamo parlando degli gnocchi di zucca ripieni di taleggio, un piatto facile ma di grande impatto.

Infatti altro che cannelloni e lasagne, ecco il piatto dal cuore fondente che ci svolterà l’inverno, ma vediamo come prepararlo.

Cosa ci serve?

Per i nostri golosissimi gnocchi ripieni avremo bisogno di:

zucca pulita 500 g;

patate rosse 350 g;

farina 150 g;

1 uovo;

cubetti di taleggio;

Cominciamo pulendo accuratamente la zucca ed eliminando la buccia e i semi interni. Tagliamo la zucca a quadrotti e, dopo averla irrorata d’olio, mettiamola in forno a 200° fin quando non sarà morbida. Nel frattempo, mettiamo a lessare le patate fin quando non saranno morbide per poi schiacciarle con uno schiacciapatate.

Quando la zucca sarà morbida, trasferiamola in una ciotola e schicchiamola con una forchetta.

Successivamente uniremo la farina, l’uovo, le patate e un pizzico di sale per poi impastare con cura. Se il composto dovesse risultare troppo morbio possiamo aggiungere ulteriore farina.

Il tempo di riposo

Terminato l’impasto lasciamolo riposare per circa 15 minuti. Questo darà la possibilità agli ingredienti di amalgamare bene tra loro

A questo punto stendiamo l’impasto con un matterello e ricaviamone dei quadrati al centro dei quali metteremo dei cubetti di taleggio. Questo sarà il nostro ripieno fondente a sorpresa.

Quando avremo completato i nostri gnocchi di zucca ripieno dovremo cuocerli in acqua salata seguendo delle piccole accortezze. Sarebbe meglio cuocere una o due porzioni per volta, per evitare che gli gnocchi si incollino tra loro, e scolarli quando verranno a galla.

Non resta che condire i nostri gnocchi di zucca con il sugo che preferiamo.

Sarà sufficiente una semplice salsa burro e salvia per ottenere un piatto davvero indimenticabile.

Una volta realizzati, gli gnocchi possono essere conservati nel frigo per massimo 1 giorno.

