C’è chi non riesce proprio a stare senza un animale in casa. C’è chi ha un solo cane, chi ne ha di più, chi ha dei gatti e poi chi ha criceti, conigli, pesci, pappagalli e anche serpenti. Ma altro che cane e gatto, il nuovo animale domestico è questo dolcissimo musetto tutto nero, che ci farà totalmente impazzire per la sua morbidezza. Anni fa eravamo forse più concentrati su due animali da tenere in casa: cane e gatto. Da un certo momento in poi, in casa sembra sia permesso di tutto. Ad esempio molti hanno un riccio di terra, oppure un maialino nano, la volpe del deserto, la puzzola, la tarantola.

Ma potremmo andare avanti all’infinito con le tartarughe giganti, le scimmiette, i topi, i gufi o le nutrie. Insomma in casa le persone sembrano avere proprio di tutto. Be’ sembra essere arrivato un nuovo animale domestico, che ha tutte le caratteristiche per essere l’animale più tenero d’avere in casa.

Altro che cane e gatto, il nuovo animale domestico è questo dolcissimo musetto tutto nero

Sembra proprio che oltre alla carrellata di animali sopracitati si aggiunga la pecora. Sì, ma non una pecora qualunque. Infatti stiamo parlando della Valais Blacknose, una pecora domestica originaria della regione Valais, in Svizzera. Tendenzialmente viene usata per il latte e la lana, ma c’è chi l’ha scelta come animale domestico.

Questa pecora è molto carina ed è tutta bianca tranne il muso che è nero. I maschi raggiungono anche i 130 kg, mentre le femmine i 90 kg. Quindi sicuramente è più impegnativa di un cane. Sia per una questione di spazi sia per una questione di cure. Infatti la pecora ha il pelo lungo e va pettinata.

Su TikTok c’è una pecorella, ormai anche abbastanza grande, che è una vera star. Questa ha inoltre 4 fratelli: tre golden retriever e un pastore tedesco. Sul social cinese si può vedere tutta la storia della pecora e come vive in casa insieme alla sua famiglia. Ovviamente acquistare una pecora di questo genere è molto costoso, ma veramente tanto. Però è un altro simpatico animale domestico.

Ricordiamoci sempre, però, che da adulto il peso aumenta e quindi se, ad esempio, da piccolo saliva sul divano, adesso il divano potrebbe romperlo. E ovviamente ama stare all’aperto, quindi più spazio abbiamo meglio è. Online ci sono tantissime splendide immagini di queste pecorelle. Se poi siamo curiosi, possiamo seguire la pecora Benny su TikTok, che è stata allontanata dalla mamma perché non la voleva.

