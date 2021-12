Abbiamo appena mangiato l’ultimo boccone di panettone o pandoro e bevuto l’ultimo bicchiere di moscato o champagne e già ci sentiamo in colpa. Sì, perché a fronte di una grande gioia condivisa con la famiglia e con i nostri migliori amici ci sentiamo forse un po’ in colpa. Magari siamo arrivati a dicembre seguendo una dieta ferrea fatta di legumi e verdure. Abbiamo schivato fin troppe volte quella mozzarella di bufala tanto buona o quel dolce al cioccolato. E ora, arrivati alla fine del pranzo di Natale ci troviamo sullo stomaco un’infinità di antipasti, primi e secondi che solo Dio sa come siamo riusciti a mangiare. Ecco, nulla è perduto e soprattutto non dovremmo sentirci troppo in colpa perché ciò che abbiamo fatto l’abbiamo fatto con amore. Tuttavia, altro che camminata per smaltire il pranzo di Natale potrebbero servire questi esercizi.

Crunch e squat

Per i crunch ci serve davvero poco. Certo, fare i classici addominali per terra ci può fare davvero male così come farli su un materasso troppo morbido. Il meglio è sicuramente seguire ciò che troviamo nelle palestre ovvero procurarci un futon. E, ricordiamoci di iniziare gli esercizi agli addominali a digestione avvenuta, ovvero almeno dopo alcune ore dai pasti. Il segreto è cercare comunque di stare bene e non sforzarci a fare cose oggettivamente troppo controvoglia. Per gli squat la situazione sembra complicarsi ma in realtà ci basta una scopa. La passiamo dietro alla testa sulle spalle e scendiamo con il corpo cercando di mantenere la schiena sempre piagata in avanti. Anche in questo caso ricordiamoci di non cominciare l’esercizio subito dopo il pranzo. Le ripetizioni da fare sono, per cominciare, cinque per tre serie. Se e solo se ci sentiamo bene possiamo aumentare il numero di ripetizioni.

Altro che camminata per smaltire il pranzo di Natale potrebbero servire questi esercizi

Altrimenti, possiamo sempre optare per un salto con la corda. In questo caso ci basterà seguire alcune direttive e scegliere, se possibile, uno spazio aperto. In questo modo potremo sentirci più liberi di allenarci senza sforzare troppo la nostra volontà. I salti da fare sono almeno trenta, e dobbiamo armarci di scarpe giuste e di un po’ di pazienza. In questo caso si consiglia di far passare alcune ore dai pasti prima di cominciare con l’esercizio.

