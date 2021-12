Con l’arrivo del brutto tempo, siamo molto preoccupati per le nostre bollette. Infatti, tenere il riscaldamento acceso per molte ore rischia di pesare molto sul nostro portafoglio, quindi dobbiamo stare attenti e prendere tutte le precauzioni per risparmiare. A questo proposito, per una temperatura più alta in casa e un risparmio sulla bolletta basta usare questo trucchetto semplicissimo ogni sera.

Tuttavia, non è solo il riscaldamento che dovrebbe farci preoccupare. Oggi vedremo un altro elemento della casa, che ha il potenziale per fare davvero disastri. Infatti, altro che caldaia e termostato, ecco che cosa rischia davvero di farci spendere tantissimo d’inverno. Vediamo di cosa si tratta.

L’elemento sottovalutato

Quando ci prepariamo all’inverno, controlliamo sempre che il riscaldamento funzioni bene e che la casa sia ben isolata termicamente. Sono passi molto importanti, ma c’è un aspetto che sottovalutiamo spesso: le tubature dell’acqua.

Infatti, in queste tubature c’è il rischio che l’acqua geli e le rompa, o addirittura le faccia esplodere. La causa di ciò è dovuta al fatto che l’acqua, quando diventa ghiaccio, aumenta il suo volume. Quindi, il maggiore volume del ghiaccio crea pressione sulle pareti delle tubature, e può arrivare a romperle nel peggiore dei casi.

Questo rischio è più tipico nelle zone molto fredde, ma anche chi abita in aree più calde dovrebbe fare attenzione. Infatti, una giornata di gelo intenso potrebbe avere effetti deleteri, se non ci prepariamo bene.

Altro che caldaia e termostato, ecco che cosa rischia davvero di farci spendere tantissimo d’inverno

Una tubatura rotta può causare gravi danni, perché nel momento in cui il ghiaccio si scioglie si rischia una cascata d’acqua che può fare disastri.

Per evitare questo serio inconveniente la cosa migliore è isolare termicamente le tubature esposte alle gelate. Ci sono materiali appositi che possono fare al caso nostro, se ci rivolgiamo ad un negozio specializzato saprà sicuramente che cosa fa al caso nostro. In genere, questi isolanti non hanno un prezzo eccessivo, quindi sono adatti a tutte le tasche.

Una soluzione più radicale è quella di chiudere totalmente l’acqua in casa. Questa strada è praticabile ad esempio se lasciamo l’abitazione per qualche giorno, ad esempio per fare un viaggio durante le vacanze di Natale. In questo modo al nostro ritorno non dovremo temere brutte sorprese.

Facciamo attenzione sia alle tubature fuori casa, che corrono un rischio maggiore, sia a quelle interne. Infatti, se per esempio abbiamo una finestra mal isolata, che lascia entrare il freddo, questa può mettere a rischio le eventuali tubature esposte.

Insomma, il lavoro che dobbiamo fare è di accurata prevenzione, per evitare rischi consistenti.