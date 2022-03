Quando si sceglie la città in cui abitare, si considerano una serie di fattori per stimare la qualità della vita in base al suo costo. Si parla in questo caso proprio di “rapporto qualità-prezzo” ed è fondamentale per decidere quale sia la città migliore in cui trascorrere la propria vita.

L’Italia è molto variegata da questo punto di vista e il costo della vita non è lo stesso dappertutto. Molte città sono rinomate per essere abbastanza care, come ad esempio le bellissime Roma e Milano. Si pensi poi alla differenza tra Nord e Sud della penisola, dove il Meridione è rinomato per essere molto più economico del Settentrione.

Tuttavia, negli ultimi tempi si è assistito ad un generale aumento dei prezzi, dovuto sia alla pandemia che al conflitto internazionale in corso. Le bollette e la benzina, ad esempio, rappresentano ad oggi i tasti più dolenti per tutti coloro che stentano ad arrivare a fine mese.

In questa situazione generale, però, vi sono alcune città che hanno subito un rincaro maggiore rispetto ad altre. Un innalzamento probabilmente inaspettato che ha spiazzato gli abitanti, che cercano di gestire la situazione con parsimonia. Vediamo di quali si tratta.

Altro che caffè a un euro, sarebbero queste le 5 città italiane dove i prezzi sono aumentati vertiginosamente

Una recente analisi condotta dall’ISTAT ha evidenziato i rincari per famiglia nelle città di tutta Italia, stilando una classifica dalla peggiore alla migliore. In questa sede ci concentreremo sulle prime 5 che hanno subito un drastico aumento del loro costo di vita, vediamo quali sono.

Al primo posto troviamo Bolzano, già nota per essere una città certamente poco economica, ma adesso la situazione appare peggiorata. Si stima infatti un aumento annuo per nucleo familiare superiore ai 2.000 euro, poco sostenibile per tantissimi residenti.

Scendiamo alla seconda e terza posizione, dove troviamo rispettivamente Piacenza e Forlì-Cesena, città dell’Emilia-Romagna, a cui se ne aggiunge una terza della stessa Regione.

Scopriamo di quale si tratta.

Quarto e quinto posto

Occupa il quarto posto un’altra emiliana, la patria dei tortellini, l’affascinante Bologna. Nelle tre città dell’Emilia-Romagna, l’aumento annuo si aggira intorno ai 1.700 euro, una batosta soprattutto per le famiglie numerose.

Andiamo ora all’ultima città della nostra piccola classifica, Padova. Gli esperti di viaggi e turismo di PoriezionidiBorsa ne hanno recentemente parlato in merito al suo famosissimo caffè Pedrocchi, un’icona della storia italiana.

Questa situazione spiacevole per tutti i consumatori ha portato ad un aumento anche della tanto amata tazzina al bancone. Altro che caffè a un euro, ma attenzione perché non è detto che tutti i bar si siano adeguati al rincaro. Chissà se qualcuno abbia mantenuto i prezzi del passato, potremmo cercare di scoprirlo.

