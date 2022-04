Ogni tanto, ciclicamente, torna su internet la bufala di WhatsApp a pagamento. Negli anni i lettori di ProiezionidiBorsa hanno imparato a riconoscere le fake news in questo campo da notizie veramente attendibili, che il team della Redazione diffonde sempre con puntualità e precisione. Stavolta però c’è poco da fare: la super diffusa applicazione di messaggistica verde, proprietà di Meta – l’azienda di Mark Zuckerberg, diventa a pagamento. Alcuni utenti dell’applicazione saranno presto costretti a dover pagare un abbonamento mensile. La notizia è quella da far gridare alla rivoluzione ed è stata scoperta dall’attendibile portale web WABetaInfo.

Si tratta di un sito specializzato nell’analisi del codice sorgente delle applicazioni, specie delle versioni ancora da implementare. Altro che bufala perché stavolta sarebbe tutto vero: WABetaInfo avrebbe trovato, nel programma nascosto delle prossime versioni di WhatsApp, le prove della novità. Presto milioni di utenti in tutto il Mondo dovranno pagare un abbonamento per ottenere una sorta di servizio “premium”. Ma di cosa si tratta, precisamente, e c’è da preoccuparsi per costi indesiderati e onerosi?

Altro che bufala perché stavolta WhatsApp diventa davvero a pagamento per questi utenti che dovranno pagare un piano in abbonamento

In realtà, la novità potrebbe riguardare molte meno persone del previsto. WhatsApp infatti offrirà un piano in abbonamento dedicato agli account Business. Questi utenti potranno gestire in maniera completamente diversa il proprio account. Già l’abilitazione al Business consente di poter avere accesso a una serie di funzioni aggiuntive. Ad esempio, la gestione di una sorta di “negozio online” integrato nella stessa applicazione, per gestire gli ordini e la clientela. In più, c’è la possibilità di ampliare l’opzione multi dispositivo. Al momento infatti WhatsApp consente di poter gestire, con un solo account, 4 dispostivi differenti. Con un account Business abbonato al servizio premium, i dispositivi diventano 10.

Un grande vantaggio per le aziende, che potranno gestire da più terminali le chat con i clienti contemporaneamente. I dipendenti, ad esempio, non avranno particolari difficoltà a collegarsi dai propri PC con l’account aziendale e gestire le varie pratiche. Tutto questo aumenterebbe di molto la velocità di risposta ad esempio di quelle aziende che utilizzano WhatsApp per l’assistenza ai clienti. È vero che gli account Business non sono ancora particolarmente diffusi in Italia, ma l’opzione sarà sempre più utilizzata e si prospettano anche ulteriori vantaggi. Non si sa ancora quanto costerà il nuovo piano in abbonamento, ma quando l’informazione verrà resa nota sicuramente non mancheranno le polemiche.

