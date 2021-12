Per le feste e le occasioni di una serata insieme, un make up diverso è di tendenza. Ci si ritrova spesso ad utilizzare i soliti abbinamenti cromatici, a cui si è affezionati. Nelle occasioni speciali bisogna osare e scoprire degli abbinamenti diversi. Forse saremo sorprese e altro che blush o glitter, per occhi e viso è questo il make up che illumina e scolpisce con eleganza.

In cerca di regali

In questo periodo, che ci avvicina con trepidazione alle feste natalizie, un po’ tutti sono alla ricerca dei regali. Lui e lei si ritrovano nei negozi a scoprire il dono giusto da fare al partner oppure agli amici. Le proposte in giro ci sono ed è possibile fare dei regali simpatici, eleganti e che costano poco.

Se si sceglie qualcosa per lui, perché non tentare con una bottiglia. Ci sono alcune bottiglie dal prezzo non elevato, ma che hanno vinto quest’anno premi internazionali. Sarà sicuramente un regalo gradito.

Tra i regali per lei non può mancare un make up. Ci sono delle palette per occhi con un smokey eye di grande slancio. Alcuni astucci raccolgono tutte le sfumature dei colori e una volta terminati, si trasformano in bellissimi portaoggetti. Tuttavia per queste feste e le grandi occasioni la tendenza è di osare.

Altro che blush o glitter, per occhi e viso è questo il make up che illumina e scolpisce con eleganza

Il make up metal potrebbe renderci più vicine ad una regina dell’antico Egitto. Le tonalità eleganti dell’oro, le venature perlate dello shimmer e i tocchi brillanti anni 60 dello sparkling ci trasformeranno in star almeno per una sera.

L’uso delle tonalità di metal richiede esperienza, ma dà dei risultati fantastici. Con il colore oro è assolutamente da evitare il tocco pesante di una volta, che potrebbe trasformarci in statuine dorate da Oscar. Il tocco sarà leggero, un po’ più carico sulle palpebre degli occhi e dolcemente sfumato sulle guance.

La tonalità oro offre una grande possibilità di sfumature. Il suo tocco magico, oltre a portare un po’ di fortuna, intensificherà lo sguardo e lo renderà più caldo. Se poi carezza il bordo delle labbra, lì dove si arcuano, donerà loro più volume.

Crema o polvere

Resta il dubbio se scegliere i make up cremosi o quelli in polvere. Per chi non ha una grande esperienza, meglio scegliere i cremosi. Sono più facili da applicare e da correggere. Le polveri richiedono molta più esperienza perché è facile formare delle grinze. Il perlato, invece, è sconsigliato per le donne il cui viso presenta delle piccole rughe, perché la texture le metterebbe in evidenza.

Con un make up giusto anche le feste natalizie saranno indimenticabili.