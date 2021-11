Nelle nostre case potremmo avere a che fare con qualche fastidioso insetto. Soprattutto se in casa abbiamo anche degli animali domestici, è ancora più facile che si diffondano in terrazzo, in giardino o in casa stessa. Perciò, altro che blatte e scarafaggi sono piuttosto questi terribili insetti saltellanti che invadono casa e portano malattie.

Le piccole pulci

In effetti le pulci sono degli animaletti piccolissimi, che quando arrivano sull’uomo si fanno sentire a causa del prurito che provocano. Il problema non consiste tanto nel prurito e nell’eventuale piccola allergia che potrebbero provocare, quanto piuttosto nelle malattie che potrebbero trasmettere.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma chiediamoci dapprima da dove vengono fuori queste pulci e come fanno ad arrivare dentro casa o sul terrazzo. Ebbene le pulci le portano piuttosto i nostri fedeli cani e gatti. Quando s’incontrano con altri simili che vivono allo stato libero, possono prendere le pulci per poi diffonderle in casa. A loro volta questi animali randagi possono prendere le pulci dal contatto con eventuali ratti che gironzolano nelle fogne e nella spazzatura. La pulce in effetti è un animale che si appoggia sugli altri nutrendosi del loro sangue.

Altro che blatte e scarafaggi sono piuttosto questi terribili insetti saltellanti che invadono casa e portano malattie

Allontanarle perciò diventa quasi una priorità e non si può fare a meno di trascurare la loro presenza. Bisogna sapere che ancora oggi in molte parti del Mondo la pulce trasmette la celebre malattia della peste di cui non c’è vaccino. Non a caso negli ultimi anni sono stati registrati casi di peste in alcune zone del Mondo con diverse vittime. Anche se in Italia non è presente, tuttavia è bene fare molta attenzione con questi insetti. Infatti possono trasmettere tra le altre malattie anche la tularemia, il tifo marino e l’infezione da tenia.

Come eliminare le pulci da casa

Un sistema efficace per eliminare le pulci da casa è quello di utilizzare i prodotti specifici. Ciò soprattutto se si è già notato una certa presenza di topi in giardino o addirittura in casa. Ci sono prodotti adatti sia ai cani che ai gatti, come anche per la casa e i diversi ambienti. Importante è disinfestare la cuccia di cani e gatti.

Per essere sicuri di aver eliminato le pulci da casa, conviene passare con un’aspirapolvere i diversi tappeti e moquette. Prima di fare questa operazione sarebbe meglio gettare un po’ di sale fino sui tappeti. Il sale infatti irrita la pelle delle pulci fino ad ucciderle. In ogni caso dopo aver passato l’aspirapolvere è molto importante svuotare il contenuto lontano dall’abitazione, perché le pulci potrebbero ancora essere vive al suo interno.

Solo per il cane si potrebbe utilizzare un lavaggio con acqua e aceto, ma assolutamente non per il gatto che potrebbe risentirne. Meglio anche non utilizzare con leggerezza il collare antipulci su cane e gatti.

In questo modo potremo eliminare definitivamente le pulci e, se ci fossero, penseremmo anche ai topi per completare l’opera.