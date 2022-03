É domenica pomeriggio e per la cena stiamo pensando a un manicaretto goloso. Certo, si potrebbe impastare una focaccia casalinga veloce dal profumo irresistibile da mangiare comodamente sul divano. Oppure stiamo pensando a una torta salata ripiena di verdure, semplice da preparare e con meno carboidrati.

Se invece avessimo voglia di frittura, cosa c’è di meglio che delle meravigliosi ortaggi di stagione in pastella. In realtà si può cuocere praticamente tutto utilizzando questa tecnica. Dai bocconcini di carne fino alle polpettine di pesce, per non parlare delle preziose frittelle salate pronte in 5 minuti.

La difficoltà più grande è preparare una pastella capace di garantire croccantezza e leggerezza al fritto. Un altro problema è che spesso il fritto s’impregna di olio durante la cottura. Ma altro che birra e acqua frizzante, nella ricetta di oggi utilizzeremo un ingrediente a sorpresa grazie al quale otterremo una pastella senza grumi. Questa ricetta della pastella per fritti più leggeri e fragranti ci sorprenderà, anche senza birra e uova. Provare per credere e allora occupiamoci della preparazione.

Altro che birra e acqua frizzante, per un fritto croccante e leggero basta questo ingrediente senza glutine e a pochi centesimi

Sebbene sia super semplice, questa pastella prevede un passaggio che va fatto almeno due ore prima di cucinare. Infatti, dovremo preparare del ghiaccio, da utilizzare al posto della tradizionale acqua frizzante o della birra. L’utilizzo del ghiaccio permette di creare uno shock termico al momento della frittura. Il freddo della pastella e il caldo bollente dell’olio s’incontrano e le molecole della pastella si gonfiano.

Quando il ghiaccio sarà pronto, raduniamo gli ingredienti che sono:

150g di farina di grano tenero;

120g di amido di mais;

200ml di acqua fredda circa;

sale.

Preparazione

Iniziamo ponendo in una ciotola la farina e l’ingrediente segreto, cioè l’amido di mais. Mescoliamole e cominciamo ad aggiungere gradatamente l’acqua fredda fino a che il composto non risulti liscio e omogeneo. Stiamo attenti perché la pastella non dovrà risultare troppo liquida, altrimenti non si attaccherà agli ingredienti che abbiamo scelto di friggere.

Quando la pastella è pronta, aggiustiamola di sale e prendiamo una ciotola più grande. In questa versiamo 6 o 7 cubetti di ghiaccio. Ora, riponiamo all’interno della ciotola grande col ghiaccio quella più piccola della pastella. In questo modo la pastella si manterrà ben fredda senza annacquarsi. Ora siamo pronti per immergere le nostre verdure o per creare le nostre frittelle. Facciamo attenzione che l’olio sia ben caldo prima di tuffarle in padella.