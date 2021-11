Frutta e verdura sono alimenti immancabili nelle nostre cucine: sappiamo bene, infatti, che un adeguato apporto di vitamine e sali minerali favorisce il benessere del nostro organismo.

Non si tratta poi di prestarsi a grandi sacrifici quando si tratta di consumarle, perché è un tripudio di sapori e colori a renderle assolutamente invitanti.

Anche quando i vegetali non ci piacciono o sappiamo che sarà un’impresa propinarli ai bambini, possiamo ricorrere a golose ricette che ci aiuteranno ad assimilarli con più gusto.

Fatta questa breve premessa, è bene ricordare che il primo passo per conservare e consumare frutta e verdura senza problemi riguarda la loro pulizia.

Sembra scontato, ma molti di noi commettono ancora l’errore di limitarsi a sciacquare questi cibi sotto l’acqua corrente. Anche quando si tratta di prodotti dell’orto, magari nostro, è sempre bene affidarsi almeno al bicarbonato.

Batteri e infezioni

È vero che sappiamo di non aver inquinato la buccia con pesticidi industriali, ma ci sono altri microbi, anche piuttosto aggressivi, in agguato.

È il caso di alcuni ceppi di Escherichia coli, responsabili di infezioni che possono sfociare in un’insufficienza renale, soprattutto nei soggetti più fragili come bambini piccoli e anziani.

Da non sottovalutare anche il rischio toxoplasmosi, malattia da scongiurare soprattutto per le donne in gravidanza.

Un lavaggio accurato è dunque preziosissimo per ridurre la possibilità di contaminazioni importanti. Perciò, altro che bicarbonato, per lavare frutta e verdura eliminando pericolosi batteri potremmo usare questi prodotti che tutti abbiamo in casa. Vediamo quali sono.

Bicarbonato e acqua ossigenata

Non dobbiamo assolutamente bannare il bicarbonato dalla dispensa: anzi, è utilissimo per realizzare una soluzione sufficientemente sterilizzante.

Basta riempiere di acqua il lavello, precedentemente trattato, per poi aggiungere due cucchiai di bicarbonato e un bicchiere di acqua ossigenata a 12 volumi.

Dopo averle lasciate in ammollo per 30 minuti e previo abbondante risciacquo, frutta e verdura saranno pronte per il consumo.

Il vino

Anche il vino, in questo periodo protagonista di deliziose degustazioni enogastronomiche, sarebbe in grado di contrastare la presenza di germi e impurità.

Queste proprietà antibatteriche sono state oggetto di uno studio lanciato alcuni anni fa dalla Oregon State University: diluito in acqua, il vino aiuterebbe ad annientare alcuni agenti patogeni.

Sale, aceto e limone

Altri componenti che non mancano mai nella nostra dispensa. Sono utilissimi per lavare debitamente frutta e verdura. Basta diluire in acqua sale, aceto e limone per dare origini a buone soluzioni disinfettanti.

Un’ultima alternativa che ci sentiamo di consigliare riguarda l’argilla verde, che forse qualcuno di noi già utilizza per trattamenti di bellezza.

Ecco, se l’abbiamo già in casa, possiamo impiegarla nella lotta ai pesticidi. Sarebbe sufficiente scioglierne un cucchiaio per ogni litro d’acqua e lasciare gli ortaggi a bagno per 15-20 minuti.