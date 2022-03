Siamo appena tornati a casa e abbiamo una fame da lupi. Il nostro desiderio è mangiare qualcosa di sostanzioso ma al contempo che si possa preparare velocemente. Un bel piatto di pasta è l’idea migliore e più pratica che ci viene in mente. Mettiamo su l’acqua ma ci rendiamo subito conto di non avere un sugo pronto per condirla. L’idea di condire gli spaghetti solo con dell’olio non ci alletta.

Ecco perché gli esperti di cucina della Redazione di ProiezionidiBorsa propongono una ricetta che ci stupirà in soli 10 minuti di preparazione e senza spendere un euro in sughi pronti. Basterà avere una buona fornitura di frutta secca e il nostro sugo vegetariano è già a metà della preparazione. Infatti, altro che basilico e rucola, questo sugo cremoso e dal sapore autentico ci farà leccare ripetutamente i baffi e sazierà la nostra fame. Ma scopriamo insieme di quale salsa stiamo parlando e come prepararla. Consigliamo anche 2 ingredienti che fanno la differenza per non mangiare la solita pasta.

Gli ingredienti

Per la preparazione del nostro sugo ci serviranno pochi ingredienti ma dal mix esplosivo. L’ingrediente segreto sono le noci, una fonte speciale di antiossidanti, vitamina A e E. Il consumo di noci aiuterebbe anche a ridurre il colesterolo cattivo, migliorando la condizione dei vasi sanguigni e delle infiammazioni. Ci serviranno:

250 g di noci sgusciate;

qualche foglia di salvia;

1 spicchio d’aglio (opzionale);

120 ml di latte vegetale;

2 cucchiaini di olio evo;

sale e pepe.

Altro che basilico e rucola, ecco l’ingrediente alternativo per fare una pasta al pesto straordinaria e cremosissima in 3 minuti

Dopo aver messo sul tavolo tutti gli ingredienti, mentre l’acqua bolle, l’unico elettrodomestico che ci servirà è il minipimer o il frullatore. Prendiamo noci, salvia e aglio e mettiamoli nel bicchiere del frullatore, aggiungiamo l’olio e poco latte alla volta. Frulliamo tutto fino a ottenere una crema abbastanza densa ma non troppo. Cerchiamo di aggiustare la quantità di latte in base alla tessitura del sugo. Una volta pronto, aggiustiamo di sale e pepe.

La salsa di noci adesso è pronta per essere utilizzata. Cuociamo la pasta al dente, mettiamo la quantità di sugo necessario in un padellino e il resto conserviamolo in un barattolo. Riempiamo quest’ultimo con dell’olio per conservarlo per più giorni. A questo punto scoliamo la pasta e mettiamola nel padellino con la salsa. Facciamo saltare tutto per pochi minuti così da amalgamare tutto bene.

