Nel fantastico e variegato mondo dei cani esistono specie dalle caratteristiche completamente diverse. Alcuni cani sono apprezzati perché danno pochissimi problemi con i peli e i cattivi odori. Altri perché sono particolarmente tranquilli e sono perfetti per vivere in appartamento. In questa seconda categoria rientra la razza di cui parleremo oggi. Perché altro che barboncino e maltese, se viviamo in spazi stretti e desideriamo un cane intelligente e affettuoso potrebbe essere il compagno perfetto. È il momento di scoprirne le caratteristiche e come educarlo nel modo giusto.

Un cane straordinario

Chi vive in appartamenti piccoli e vuole adottare un cane di solito sceglie razze come il carlino o il barboncino. Oppure il maltese o il bulldog francese. Sono tutti cani straordinari ma se vogliamo un animale davvero speciale dobbiamo scegliere l’American Eskimo Dog.

L’American Eskimo Dog è infatti allo stesso tempo estremamente affettuoso, fedele ed intelligente. Ed è in grado di imparare moltissimi comandi. Lo testimonia il fatto che in passato veniva impiegato anche nei circhi.

Oltre ad avere un carattere straordinario, l’American Eskimo Dog è un cane bellissimo. Ha un pelo bianchissimo e candido, è ben proporzionato e ha un’andatura regale ed elegante.

E ora che abbiamo scoperto le caratteristiche fisiche e caratteriali, è il momento di capire come educarlo e curarlo se scegliamo di adottarne uno.

Altro che barboncino e maltese, è questo l’intelligentissimo cane perfetto per l’appartamento che farà di tutto per renderci felici

L’American Eskimo Dog ha un obiettivo: quello di rendere felice il padrone. É infatti estremamente leale e attaccato alla famiglia ed è sempre pronto a difenderla. In più va perfettamente d’accordo anche con gli altri animali e con gli estranei.

Se scegliamo di portarlo in famiglia sarà fondamentale l’educazione nei primi mesi di vita. Dovremo essere fermi e autorevoli senza mai essere aggressivi. Questo cane impara in fretta e con i dovuti accorgimenti e i giusti momenti per sfogarsi diventerà estremamente equilibrato e obbediente.

Le attenzioni maggiori andranno dedicate alla toelettatura e alla salute. Dovremo spazzolarlo almeno due volte a settimana per evitare la formazione di nodi e rimuovere il pelo morto. Per quanto riguarda la dieta il consiglio è farsi aiutare dal veterinario di fiducia. L’American Eskimo Dog è particolarmente goloso e tende a ingrassare. Una caratteristica che potrebbe aumentare il rischio di patologie come la displasia alle anche.

Ma una volta stabilito un regime alimentare equilibrato e con cibi di ottima qualità, non dovremmo avere particolari problemi.

Lettura consigliata

Questo cane è uno dei più buoni al Mondo, non si ammala praticamente mai ed è il compagno di giochi perfetto per i bambini