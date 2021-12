Tra gli elementi più importanti da introdurre nella dieta, c’è sicuramente il potassio. Il potassio è un minerale indispensabile per il nostro corpo. Contribuisce in particolare al corretto funzionamento dei muscoli e a regolare la pressione sanguigna. Sono molti gli alimenti ricchi di potassio che potremmo mettere a tavola. Per esempio, molti sanno che le banane sono particolarmente ricche di questo minerale. Ma in realtà non occorre guardare così lontano per trovare un altro alimento ricco di potassio. Anche le verdure lo contengono, e ce n’è una che moltissimi apprezzerebbero e che è una vera miniera di potassio.

Altro che banane, facciamo il pieno di potassio con questa buonissima verdura invernale che cresce anche da noi

Ma di quale verdura stiamo parlando? Dei cavolini di Bruxelles. Proprio così: gli umili cavolini sarebbero in realtà una bomba di salute e tra i molti nutrienti preziosi che conterrebbero, c’è anche una buona quantità di potassio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Se le banane posseggono circa 350 mg di potassio per 100 g, i cavolini ne contengono in media 450 mg per 100 g. Un grande aiuto per la salute dei nostri muscoli. Ma non è finita qui.

I cavolini di Bruxelles sarebbero anche un’ottima fonte di antiossidanti, nonché di vitamine A, C ed E, che aiuterebbero a mantenere la nostra pelle elastica e idratata. Insomma, un vero cibo della salute, che non dovremmo mai esitare a mettere in tavola. Soprattutto in questo periodo in cui è di stagione.

Insomma, alche che banane, facciamo il pieno di potassio con questa buonissima verdura invernale che cresce anche da noi. Ma vediamo qualche consiglio per prepararli sfruttando al meglio le loro proprietà benefiche e nutritive.

Un consiglio per prepararli senza disperdere le sostanze nutritive

Possiamo cuocere i deliziosi cavolini in molti modi. Ma tra le cotture che ci aiutano di più a mantenere intatte le caratteristiche nutritive di questa verdura c’è quella al microonde. Cuocere i cavolini al microonde è molto facile. Basta disporli su un piatto con circa un dito di acqua, e poi infornarli nel microonde alla massima potenza per circa 5 minuti.

Controlliamo però frequentemente lo stato di cottura perché ogni microonde richiede tempi diversi. Una volta cotti, possiamo consumarli con un po’ di olio e sale, e se lo gradiamo limone. Oppure possiamo passarli in padella con un po’ d’aglio.

Se, invece, stiamo cercando un piatto molto più sostanzioso e completo, ecco un’altra ricetta: cavolini di Bruxelles con panna e funghi per viziarci con un piatto invernale dal sapore avvolgente e delizioso.