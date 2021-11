L’alimento di cui parliamo in questo articolo è poco conosciuto nel nostro paese. Però, chiunque abbia assaggiato la cucina orientale avrà notato un grosso utilizzo delle alghe, in quanto considerate un elemento nutritivo gustoso e importante.

Questa considerazione non è valida per tutte le alghe, perché le loro caratteristiche variano a secondo del mare in cui crescono. Infatti l’alga dulse è originaria dell’oceano Pacifico e dell’Atlantico. Altro che banane, è questo l’alimento da aggiungere in tantissime pietanze per fare il pieno di potassio, ferro e calcio.

Il suo colore può variare dal rosso porpora al rosa e la forma è simile a quella di una mano con le dita aperte. Si tratta di piccole alghe, la cui superficie è liscia e piatta, molto versatili in cucina.

Altro che banane, è questo l’alimento da aggiungere in tantissime pietanze per fare il pieno di potassio, ferro e calcio

La dulse è un’alga dal sapore deciso e piccante, può essere utilizzata in cucina sia cruda che cotta nella preparazione di diverse pietanze, come erba aromatica nelle zuppe e minestre. Ottima se aggiunta nelle buonissime insalate miste, dopo averla fatta ammorbidire in acqua per qualche minuto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

I benefici dell’alga dulse

L’alga dulse è l’alimento ideale per combattere lo stress, perché contiene numerose vitamine sali minerali e amminoacidi. La concentrazione di sali minerali al suo interno è molto alta, sono presenti 112 minerali e oligoelementi. Contiene tantissimo potassio, ben 34 volte superiore alle banane, poi ferro, zinco, rame, fosforo, manganese e calcio.

Altro che banane, è questo l’alimento da aggiungere in tantissime pietanze per fare un carico di potassio ferro e calcio. Quest’alga contiene beta-carotene, alfa-carotene e le vitamine B6 B12 vitamina E e C. Rinforzerebbe il sistema immunitario e attiva l’assorbimento del ferro.

Assunta dopo o pasti faciliterebbe la digestione.

Dove comprare l’alga dulse

L’alga dulse può essere acquistata su internet, nei negozi di prodotti orientali, in erboristeria e nei negozi di alimenti biologici. La troviamo in commercio in diverse forme: in fiocchi, essiccata, in compresse e in polvere.