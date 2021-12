Le ferie sono ormai alle porte e stiamo progettando cosa fare in queste vacanze. Il solito Capodanno o weekend fuoriporta ci ha un po’ stufato e vorremmo qualcosa di diverso. Un’esperienza mai fatta prima, ma che non richieda viaggi troppo lunghi o fuori dall’Italia.

Abbiamo già visto delle alternative anche in giornata che non richiedono troppi spostamenti. Ad esempio, questo piccolo borgo tra le montagne è davvero un incanto e si può visitare in un solo giorno. Oggi parleremo di un’esperienza a dir poco originale nel cuore delle Dolomiti di Brenta.

Altro che baita, è questa l’esperienza unica e particolare da fare in coppia tra la neve che sta spopolando

La famosissima meta sciistica di Madonna di Campiglio offre molto più che paesaggi spettacolari e piste sciistiche. Nel Parco Naturale Adamello Brenta è possibile passare una notte indimenticabile nei boschi innevati.

Uno dei trend del momento, oltre al glamping, è quello di passare una notte in igloo. Dormire immersi nella natura e tra radure innevate ad alta quota sarà sicuramente un’esperienza indelebile. Ma soprattutto non serve per forza allontanarsi a chilometri di distanza, possiamo farlo qui in Italia.

Nella splendida cornice di Madonna di Campiglio si passa tutta la giornata all’insegna dell’avventura. Le Guide Alpine ci accompagneranno in una passeggiata serale con le ciaspole fino al nostro igloo. Qui una cena a lume di candela sarà il preludio di una notte tra i ghiacci. Un’avventura per gli amanti della natura che difficilmente si dimenticherà.

L’esperienza si può prenotare sul sito ufficiale di Madonna di Campiglio e non è sempre disponibile. Infatti molto dipenderà dalle condizioni metereologiche, non sempre prevedibili a lungo termine. Il costo si aggira intorno ai 200 euro per un massimo di 4 partecipanti.

Non solo a Madonna di Campiglio

In Friuli Venezia Giulia c’è addirittura un intero villaggio di igloo. Se vogliamo prenotare una serata diversa con un gruppo di amici, perché non proporre una notte in igloo? Nello Spirit Igloo Village c’è anche un bar fatto completamente di ghiaccio, dove gustare un buon cocktail.

Quindi, altro che baita, è questa l’esperienza unica e particolare da fare in coppia tra la neve che sta spopolando. Non ci resta che controllare la disponibilità delle date e prenotare una notte indimenticabile. Ricordiamoci però che si dorme ad alta quota, quindi se non sopportiamo il freddo meglio coprirci bene. Portiamo anche una buona crema lenitiva contro le mani secche, che è sempre utile.

