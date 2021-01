In un periodo storico in cui i baci e gli abbracci sono banditi a causa del coronavirus, fatta eccezione per coniugi e conviventi, gli unici baci concessi sono quelli commestibili. Questa sera, la Redazione ha scovato, per i suoi Lettori, una ricetta molto gettonata in questa stagione e che impazza da mesi sul web. Una preparazione decisamente dolce e sfiziosa che non può che fare gola a grandi e piccini. Tra le diverse ricette in circolazione, il Team di golosi della famiglia di ProiezionidiBorsa ne suggerisce una buona e molto rapida. Ecco tutto l’occorrente per 8-10 baci di pandoro.

Ingredienti per 10 porzioni

a) 250 g di pandoro;

b) 125 g di mascarpone;

c) 70 g di Nutella o una crema a piacimento;

d) farina di cocco q.b.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Altro che baci di dama, in questo periodo i baci sono solo di pandoro. Procedimento

Per realizzare i baci di pandoro, bisogna, innanzitutto, prendere il pandoro avanzato dalle festività natalizie e tagliarlo a fette. Inserire le fette in un mixer e tritarle. Una volta tritato tutto, il pandoro andrà trasferito in una ciotola insieme al mascarpone e con l’aiuto di un cucchiaio amalgamare con cura. A questo punto, sarà necessario dividere il composto formando una ventina di piccole palline, cercando di renderle quanto più simili possibile.

Applicare una leggera pressione al centro di ciascuna pallina in modo da renderle schiacciate. Infine, l’ultimo passaggio sarà quello che permetterà di realizzare i baci veri e propri. Spalmare un po’ di Nutella su una pallina ed incollare un’altra pallina alla prima. Unire le palline con la crema di nocciole a due a due. Sistemare i baci di pandoro in una teglia coperta da carta da forno e far riposare in frigorifero per almeno 15 minuti.

Una volta pronti, i baci di pandoro potranno essere serviti posizionati in un vassoio e spolverati con un leggero strato di zucchero a velo.

Se “Altro che baci di dama, in questo periodo i baci sono solo di pandoro” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Praline di cioccolato al rum pronte in cinque minuti, ecco i piccoli peccati di gola a portata di mano“.