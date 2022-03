Altro che amore e soldi, ecco 4 cattive abitudini da abbandonare subito e che ci portano solo sfortuna e pessimismo

Tutti desideriamo una vita felice e appagante, soprattutto se affiancata da un cospicuo conto in banca. I sogni, però, non sempre diventano realtà e questo perché forse non abbiamo eliminato qualche cattiva abitudine.

Nella vita si cerca fortuna, perché un pizzico non guasta mai. Anzi troppa potrebbe portarci a fare qualche incongruenza. Tempo fa, fu fatto in America un sondaggio tra i grandi vincitori di lotterie e giochi. Si voleva vedere cosa fosse successo nel dopo-vincita.

Ebbene la maggior parte della gente che aveva vinto grandi somme, sembra che avesse ricavato da queste più problemi che felicità. Nella loro vita erano capitati divorzi, denaro dilapidato nel modo sbagliato ecc. Per avere felicità perciò non bastano i soldi, ma ci vuole un corretto atteggiamento mentale.

Dunque, altro che amore e soldi, ecco 4 errori da mettere da parte senza indugi. Prima, però, potremmo seguire anche i consigli di un celebre monaco buddista.

Smettere di lamentarsi

Le persone che si lamentano attirano su di sé energie negative. Secondo le tradizioni orientali, noi siamo come una calamita e attiriamo a noi proprio ciò che abbiamo dentro. Se siamo sempre insoddisfatti, se ci lamentiamo di tutto e di tutti, la conseguenza è chiara. Non ci verranno incontro che cose irrealizzabili e progetti abortiti. Al contrario è importante avere uno spirito che riesce a cogliere sempre l’aspetto positivo.

Pensare troppo

Qualche volta cadiamo prigionieri dei nostri pensieri, che non sempre sono positivi. Cominciamo a pensar male di qualcuno o rimuginiamo su un avvenimento che ci è capitato. Questo modo di fare rischia di crearci una gabbia mentale, da cui poi è difficile uscire. Alcune persone ritornano sulle stesse esperienze e situazioni senza dare ad esse un addio.

Questo modo di fare è come un veleno, che lentamente uccide la nostra felicità. La cosa migliore è lasciar andare via dalla mente questi pensieri.

Altro che amore e soldi, ecco 4 cattive abitudini da abbandonare subito e che ci portano solo sfortuna e pessimismo

Un altro aspetto da considerare è il tipo di persone che si frequentano. L’antico detto “Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei” è molto attuale. Secondo alcune credenze indiane, ogni persona è circondata da un campo magnetico, detto aura. Questa è influenzata dalle energie degli altri. Se frequentiamo persone pessimiste, questo pessimismo prenderà anche noi. Se invece frequentiamo persone aggressive, anche noi rischieremmo di esserlo. Meglio scegliere le persone giuste da cui è possibile imparare qualcosa di buono.

Avere paura di ogni cosa

La paura è un’energia altamente negativa e che paralizza l’essere umano. Si può dire che è la cosa peggiore nella vita. Ci blocca e non ci fa progredire. Questa forza paralizzante si vince coltivando la fiducia in sé stessi e adoperando le qualità superiori della mente. Meglio fare il primo passo e affrontare la paura.

Impostando bene i nostri pensieri, la fortuna verrà da noi e forse anche i soldi.