Altro che all’estero, ecco le Regioni italiane dove la qualità della vita è al top e dove molti vanno per cambiare vita

Molti pensano di fuggire all’estero eppure anche in Italia abbiamo Regioni con la qualità della vita al top. Scopri quali sono le Regioni italiane dove si vive meglio secondo una recente indagine

I prezzi alle stelle delle case nelle grandi metropoli, il traffico crescente, l’inquinamento, sono il frutto nell’ultimo decennio del nostro Paese. Se poi ci mettiamo i servizi mediamente scarsi, le difficoltò di trovare lavoro e i salari bassi, ecco il motivo della fuga di molti all’estero. Con la speranza di trovare un buon lavoro, guadagnare di più e vivere meglio.

Ma siamo sicuri che fuori dall’Italia si vive meglio? Forse no. Esistono infatti delle Regioni italiane dove la qualità della vita è molto più alta, dove si respira aria pulita, si mangia bene, si ha tempo per sé e per gli altri. Dove si vive meglio, insomma. Certo gli stipendi saranno quelli medi italiani, ma i costi della vita più bassi e la qualità dei servizi migliori. Ecco quali sono e perché potresti voler trasferirti in una di queste.

Altro che all’estero, ecco le Regioni al top secondo una recente indagine

Secondo l’indagine sulla qualità della vita del Sole 24ore, le Regioni italiane dove si vive meglio sono il Trentino-Alto Adige, l’Emilia-Romagna e la Toscana. La Toscana e la provincia del centro sono le preferite dalle famiglie, specialmente quelle con bambini.

Non è difficile immaginare il perché. In questo caso la percezione che si ha della Toscana, è di una terra con una qualità della vita alta. Buon cibo, buon vino, bellissimi paesaggi aiutano a rendere questa Regione in cima ai desideri di molti. Tra le provincie le preferite sono Siena, Firenze ed Arezzo. Ma anche un’altra Regione ha avuto il gradimento delle famiglie, il Friuli Venezia Giulia.

L’Emilia in vetta ai desideri dei giovani, il Trentino degli over 65

L’Emilia-Romagna è la regione preferita dai giovani. Ravenna, Forlì e Ferrara sono tra le città che svettano tra le preferenze di chi ha meno di 35 anni. Bologna, come le grandi città, paga un costo della vita elevato, che non si adatta a chi è giovane.

Invece le grandi città sono preferite dalle persone con più anni di età. Probabilmente perché hanno meno problemi economici e percepiscono la possibilità di avere un numero maggiore di comodità a portata di mano. Anche se poi la qualità della vita è mediamente peggiore. Ma la Regione che svetta tra gli over 65 è una in particolare. Altro che all’estero, ecco la regione preferita dalle persone anziane, il Trentino Alto Adige. Trento raccoglie le maggiori preferenze, proprio per l’alta qualità dei servizi, specialmente quelli di supporto agli anziani.