Altro che al ristorante, ecco il trucco per preparare una perfetta calamarata con le vongole da leccarsi i baffi

La calamarata è un primo piatto adatto alle occasioni festive. Generalmente lo si prepara per qualche occasione particolare quando si hanno amici o parenti a tavola, oppure alla vigilia di Natale o nel cenone di Capodanno. È un piatto che non richiede una grande abilità, tanto che può prepararlo anche chi è alle prime armi in cucina. La calamarata con le vongole è un piatto gustoso e raffinato, anche per chi non ama il pesce, in quanto ha un sapore molto delicato.

A molti può essere capitato di restare insoddisfatti nella preparazione in casa di questo piatto, tanto da preferire mangiarlo solo al ristorante.

Ma altro che ristorante, ecco il trucco per preparare una perfetta calamarata con le vongole da leccarsi i baffi.

In questo articolo spieghiamo come preparare questo gustosissimo piatto utilizzando pochi e semplici ingredienti.

Ingredienti per quattro persone

a) 350 grammi di pasta tipo calamarata;

b) 1 calamaro pulito;

c) 1 kg di vongole fresche;

d) 1 spicchio d’aglio;

e) 500 grammi di pomodorini;

f) prezzemolo;

g) un po’ di vino bianco;

h) sale q.b.;

i) pepe q.b.;

l) olio extra vergine di oliva q.b..

Procedimento

Per la preparazione di questo piatto si comincia col pulire le vongole.

Lavarle bene sotto l’acqua corrente e poi metterle in una grande ciotola. Versare dell’acqua fino a coprirle, aggiungere del sale, e poi lasciarle per un’ora a spurgare.

Trascorso questo lasso di tempo prendere una padella e sistemare all’interno tutte le vongole. Farle cuocere a fiamma vivace, fino a quando si saranno completamente aperte.

Con l’auto di una schiumarola toglierle dalla padella e filtrare il sugo per eliminare l’eventuale sabbia. Mettere il sugo e le vongole che non si sono aperte da parte.

Lavare bene il calamaro e tagliarlo a pezzetti.

Aggiungere in una padella un po’ di olio extravergine, poi l’aglio e farlo rosolare. Versare all’interno i pezzetti di calamaro e le vongole, e dopo qualche minuto sfumare con il vino bianco.

Aggiungere i pomodorini precedentemente lavati e tagliati a pezzetti, il sale, il prezzemolo sminuzzato e il peperoncino.

Fare cuocere a fiamma media per circa una decina di minuti. Nel frattempo riempire una pentola con dell’acqua e fare cuocere la pasta.

Altro che ristorante, ecco il trucco per preparare una perfetta calamarata con le vongole da leccarsi i baffi. Ecco come rendere la ricetta perfetta

Il trucco per rendere questo primo piatto perfetto è scolare la pasta e condire con il sugo delle vongole messo da parte, le vongole, il calamaro e fare insaporire il tutto. Mettere la pasta condita nei piatti e servire.

Buon appetito!