Altro che abbaiare o scodinzolare, se il cane ci allunga la zampa potrebbe essere un segnale importante da non confondere col saluto

Gli uomini sono dei grandi comunicatori. Hanno potenziato questa capacità anche grazie agli smartphone. Tuttavia, anche gli animali comunicano, a loro modo, così come le piante. Sembrerà incredibile, ma gli alberi non solo comunicano tra loro, ma hanno anche una rete di comunicazione. Lo fanno attraverso le radici. In una foresta, le radici degli alberi s’incontrano e s’intrecciano. Attraverso di esse si passano informazioni su ciò che accade attorno. Le informazioni passano da albero in albero arrivando da una parte all’altra della foresta. È così che sembrerebbero comunicare, ad esempio, lo scoppio di un incendio o l’arrivo di un uragano.

Le fusa del gatto

Gli animali hanno un linguaggio più articolato e diverso per comunicare. Il cane, altro che abbaiare o scodinzolare, ha anche un linguaggio legato alle zampe e al corpo, così come il gatto. Quest’ultimo, si strofina attorno alla nostra gamba e fa le fusa. Sembra che questo modo tipico, abbia anche degli effetti salutari su chi le riceve. Le fusa sono un “brontolio” di vibrazioni. Arrivando al corpo, sembrerebbe che lo rilassino e facciano anche bene alle articolazioni, oltre ad altri aspetti.

Altro che abbaiare o scodinzolare, se il cane ci allunga la zampa è un segnale importante da non confondere col saluto

Non pensiamo che l’unico modo di comunicare del cane sia l’abbaiare. Anzi, questo linguaggio non è quello che utilizza di più, nonostante sia quello che si sente di più. Basta confrontarlo coi cugini lupi, che abbaiano raramente e per lo più ululano. A volte scodinzola la coda, ma non sempre significa che il cane vuole giocare. Tuttavia, il linguaggio del cane e del lupo è piuttosto “gestuale”, che sonoro.

Chi possiede un cane dovrà capire in che modo l’amico comunica. Il problema è che spesso non ce ne accorgiamo. Infatti, il cane lo fa con le posizioni del corpo e qualche volta anche con le zampe. Sta a noi conoscere questi gesti, per poi capire cosa cerca di comunicare.

Allungare la zampa

Un gesto del cane nei nostri confronti è di alzare la zampa a mezz’aria, verso di noi. Noi pensiamo che voglia darci la “mano” e gli allunghiamo la nostra. Tuttavia, questo è un linguaggio umano e non del cane. Il cane infatti non “batte il cinque” e non saluta dandosi la zampa.

Se allunga una zampa verso di noi lasciandola sospesa, ci comunica quanto segue. Vuole dirci che lui ci prende come suoi genitori, da cui dipende. Ci comunica che non ha nessuna intenzione di litigare e che le sue intenzioni sono pacifiche. Questo gesto lo faceva quando molto piccolo con le zampine spingeva i capezzoli della madre per succhiare il latte. È perciò un gesto che richiede rispetto e tutta la nostra attenzione. Sicuramente, non è da banalizzare.

