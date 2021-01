Molti amano sentire un buon odore quando aprono gli armadi e i cassetti. Il problema è che si tratta di aree spesso chiuse, difficili da far arieggiare con costanza. E non tutti sono disposti a spendere soldi per comprare gli appositi deodoranti. E proprio per questo noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre una soluzione più economica e davvero efficace. Infatti, stiamo parlando di un’alternativa per rendere gli armadi e i cassetti sempre profumati, riciclando in modo semplice questo oggetto che si trova ancora in alcune case. Si tratta della classica saponetta!

Non bisognerebbe mai buttare le saponette usate, ecco perché

In diverse case italiane ancora si trovano nei bagni le saponette tradizionali. Chi ne fa un utilizzo costante, sa quanto sia comune ritrovare nel proprio appartamento dei pezzetti di saponetta che non possono più essere utilizzati per lavarsi. E quindi si tende a gettarli nella spazzatura. Ma in realtà gli avanzi delle saponette potrebbero essere riutilizzati proprio per profumare ambienti della casa come armadi e cassetti. Basta conoscere dei piccoli segreti per sfruttarli al meglio!

Creare dei sacchetti profumati da gli avanzi delle saponette per profumare armadi e cassetti di casa

Ecco come mettere in atto questo rimedio naturale. Per prima cosa, bisognerà assicurarsi di avere, oltre gli avanzi delle saponette, anche un sacchetto di tela e una piccola corda. Ora, bisognerà tritare tutti gli avanzi delle saponette che si hanno. Successivamente, con la polvere che si è ottenuta, si dovrà riempire il sacchetto di tela. L’ultimo passo sarà quello di chiuderlo con il cordino, a cui si potrà aggiungere un fiocco se lo si vuole rendere più gradevole alla vista. E ora basterà sistemare il sacchetto in un’anta dell’armadio o in un cassetto, e dopo poche ore si avvertirà un profumo davvero buonissimo. Perciò, ecco un’alternativa per rendere gli armadi e i cassetti sempre profumati riciclando in modo semplice questo oggetto!

