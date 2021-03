Sentirsi leggeri come farfalle ma con muscoli forti e tonici. È questo l’effetto che produce la pratica della danza aerea. Un mix di danze con un retrogusto circense è la formula vincente di questa disciplina acrobatica.

Vediamo insieme perché la danza aerea è l’alternativa divertente per chi vuole mantenersi in forma senza andare in palestra.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Gioco di equilibri

La danza aerea si basa unicamente sull’utilizzo di tessuti colorati. Ogni danzatore può creare movenze incredibili semplicemente – si fa per dire – avvolgendosi e arrampicandosi a questi tessuti agganciati al soffitto.

Ci si muove creando diverse figure in movimento o statiche, o cadute che lasciano col fiato sospeso lo spettatore. Sembra difficile immaginare la scena, in realtà provandolo ci si renderà conto che chiunque può diventare un appassionato di danza aerea. L’unica cosa necessaria è la voglia di mettersi in gioco e di superare i propri limiti.

Non solo tessuti

Questa disciplina non comprende unicamente l’utilizzo di tessuti aerei. Il cerchio e il trapezio sono altri attrezzi utili per danzare nell’aria. È un tipo di danza che dà spettacolo e, proprio per questo, sta acquisendo notorietà. Infatti sono sempre di più le persone che scelgono di mettersi alla prova con tessuti e forza di gravità.

Superamento dei propri limiti e senso di libertà sono, infatti, i sentimenti più ricorrenti tra gli appassionati di questa disciplina.

I benefici sono molteplici

Muoversi sui tessuti richiede certamente forza fisica e controllo del proprio corpo. Fare danza aerea equivale ad un allenamento total body. Rinforza i muscoli di braccia e gambe, oltre che a quelli della schiena e dell’addome.

Inoltre aiuta l’allungamento della colonna vertebrale e la flessibilità generale. Il tutto deve essere accompagnato da concentrazione, impegno e una grande volontà.

L’ingrediente fondamentale, però, è la creatività personale, l’immaginazione e una buona dose di fantasia. Infatti danza aerea vuol dire soprattutto avvertire il senso di libertà che solo un ballo nell’aria può dare.

Ecco perché danza aerea è l’alternativa divertente per chi vuole mantenersi in forma senza andare in palestra.