Per quanto tutti ambiscano ad avere una casa pulita e splendente, non sempre raggiungere questo risultato è così semplice. In ogni angolo della casa si nasconde un punto difficile da pulire, come ad esempio il forno o le zone più impervie del bagno. A questi disagi però abbiamo fornito qualche pratica soluzione con rimedi naturali facilmente reperibili. Infatti questo ingrediente è ottimo per sgrassare forno e cucina ed eccezionale per bagno e lavandini. Quando però a darci rogne sono i vetri dovremo aguzzare l’ingegno ed applicare qualche regola di base e le giuste tecniche.

Perché rimangono sempre aloni sui vetri?

Cominciamo con il dire che per quanto possiamo sforzarci nel cercare il prodotto migliore per pulire vetri, non otterremo mai un buon risultato senza seguire alcune regole. Tutti sappiamo ad esempio che è indispensabile pulire i vetri in assenza di luce del Sole che farebbe evaporare più in fretta i prodotti, fissando sul vetro le macchie. Quando invece parliamo del vetro del box doccia dovremo assicurarci di usare i prodotti giusti per sciogliere macchie di calcare.

Pochi euro per risultati eccellenti

Spesso quando andiamo in giro a cercare soluzioni per la pulizia dei vetri ci vengono proposti i classici, aceto, bicarbonato e succo di limone. Ma se non vogliamo complicarci troppo la vita un’idea che potrebbe farci ottenere ottimi risultati sono i lavavetri elettrici. Aloni e macchie su vetri e finestre spariranno senza fatica grazie al segreto eccezionale anche per box doccia.

Sono disponibili sul mercato a poche decine di euro e possono farci risparmiare una marea di tempo e fatica. Infatti non passeremo più ore cercando di rimuovere macchie ed aloni grazie alla tecnologia del lavavetri. Questi possono essere caricati nel serbatoio con soluzioni detergenti apposite da spruzzare su vetri e specchi che poi saranno asciugati grazie ai pratici panni aspiranti. Questi oggetti migliorano esponenzialmente la facilità di pulizia dei vetri di casa, garantendo ottimi risultati con il minimo dello sforzo.

Aloni e macchie su vetri e finestre spariranno senza fatica grazie al segreto eccezionale anche per box doccia

Allo stesso modo questi piccoli elettrodomestici possono essere utilizzati anche sul vetro del box doccia. Basterà spruzzare il prodotto apposito caricato nel serbatoio per poi passare con le spatole sul vetro e rimuovere macchie e calcare. Ma non finisce qui perché questo strumento si dimostra un valido alleato anche nella pulizia delle piastrelle e superfici in ceramica.

