Allontaniamo le formiche da casa con 1 solo ingrediente che abbiamo tutti in cucina

La nostra casa può diventare in ogni momento il nido più comodo per molti animaletti fastidiosi. Non importa la stagione in cui ci troviamo, perché gli insetti là fuori sono sempre in agguato.

Se abbiamo problemi particolari con ospiti poco graditi, ecco un rimedio naturale per sbarazzarsi dei pesciolini d’argento. Qualora la nostra maggiore preoccupazione fossero le formiche, siamo nel posto giusto.

Molti di noi avranno subito più volte l’invasione in casa propria di colonie di questi piccolissimi insetti. È difficile capire da che parte arrivino e anche il perché prendano la nostra abitazione di mira.

Nel caso fossimo stanchi di utilizzare sempre gli stessi rimedi commerciali poco sicuri per la salute, sappiamo che un’alternativa esiste. È una soluzione decisamente più immediata ed economica, visto che l’abbiamo già a portata di mano.

Scopriamo qual è il prodotto che può salvarci dalle orde di formiche che prendono possesso della nostra casa.

L’origine di questo “male”

Per mettere in pratica il nostro metodo è necessario prima capire da dove si introducono le formiche. Essendo animali piccolissimi potrebbero passare anche da fori o crepe nei muri, ma non solo.

Anche le travi in legno potrebbero fare da condotto per questi furbi insetti. Per questo motivo dovremmo controllare bene che non vi siano spazi da dove potrebbero intrufolarsi.

Occhio anche alle piante che teniamo in casa. Alcune specie ospitano proprio questi animali e ne consentono lo sviluppo. Ispezioniamo con cura le foglie e il terriccio.

Perché entrano in casa

Il motivo principale dell’ingresso delle formiche in casa nostra è il cibo. Quando stiamo cucinando o dopo un lauto pasto c’è il rischio di lasciare briciole o resti di alimenti per terra. Questo è un vero e proprio invito a cena per rifocillarsi.

Allo stesso modo dovremmo fare attenzione ai residui di bevande dolci e sostanze zuccherine come il miele. Attraggono le formiche come calamite.

Allontaniamo le formiche da casa con 1 solo ingrediente che abbiamo tutti in cucina

In qualche articolo precedente avevamo fornito qualche utile repellente per scacciare questi insetti cocciuti. Ora riveleremo la soluzione per far sì che non mettano più piede in casa.

Ci riferiamo al detersivo per piatti. Ecco come fare.

Prima di tutto, dovremo diluire circa due cucchiai di detersivo in mezzo litro di acqua. Versiamo la soluzione in uno spruzzino e la applichiamo nei punti da cui pensiamo entrino le formiche.

Quindi, allontaniamo le formiche da casa con 1 solo ingrediente che abbiamo tutti in cucina. Usiamo questa soluzione per trattare le fessure di porte e finestre ed eventuali fori nelle pareti. L’azione del detersivo dovrebbe contrastare gli odori che fanno gola alle formiche e le introducono in casa nostra, liberandoci dall’infestazione.