Basta guardarsi un po’ intorno per notare che sempre più persone tengono all’aspetto dei propri balconi, sia in estate che in inverno.

Un balcone curato e colorato può infatti cambiare totalmente l’aspetto esterno di un’abitazione.

Non solo fiori colorati ma anche piccoli arredi che possono fare davvero la differenza, non solo per chi guarda dall’esterno ma anche per chi ci vive.

Tuttavia ci sono alcuni nemici giurati di finestre e balconi ben adornati e tra questi i peggiori sono sicuramente i piccioni.

Si tratta di innocui volatili ma di certo poco dotati di “buone maniere”!

È proprio in queste zone della casa infatti che loro trovano maggiore riparo e spesso trovando luoghi riparati e sicuri dove nidificare.

Se ci hanno scelto come domicilio un grosso problema è inoltre rappresentato dai loro escrementi, spesso prodotti in quantità industriale.

Tutti i rimedi più conosciuti

Densi e vischiosi, una volta seccati diventa davvero un’impresa lavare via gli escrementi di piccione, col rischio di trovare nuove “sorprese” nel giro di poco.

Molti cercano di tenerli lontani installando delle piastre con degli spunzoni. Un metodo che oltre a rivelarsi spesso inefficace rischia di ferirli.

Un altro metodo piuttosto diffuso è quello di utilizzare oggetti riflettenti come ad esempio vecchi cd, girandole e l’apposito nastro adesivo.

Un’alternativa che anche in questo caso non sempre sortisce gli effetti sperati, nonostante i volatili in generale siano allontanati dai lampi di luce riflessa.

Infine, come si piazzano degli spaventapasseri in mezzo ai campi coltivati, allo stesso modo possiamo mettere dei gufetti o altri animaletti finti.

Inutile dire che i nostri amici piccioni potrebbero cascarci forse una volta senza farsi intimorire troppo.

Cosa è rimasto da tentare?

Allontanare definitivamente i piccioni da finestre e balconi sarà semplicissimo con questo impensabile rimedio della nonna

Molti ignorano alcune caratteristiche proprie non solo dei piccioni ma anche di altri uccelli.

Come tanti altri animali infatti odiano rimanere “impantanati” in sostanze vischiose! E cosa c’è di più appiccicoso e vischioso del miele?

Basterà preparare delle piccole strisce di scotch largo nei punti più strategici e spalmarcene sopra un bello strato.

Allontanare definitivamente i piccioni da finestre e balconi sarà semplicissimo con questo impensabile rimedio della nonna.

Gli basterà una singola visita e trovare questa spiacevole sorpresa per decidere di raccogliere i bagagli e trovare riparo altrove.

Certo, il rischio è quello di attirare altri insetti amanti delle sostanze zuccherine, come formiche e mosche, ma se non sappiamo più cosa fare un tentativo non guasta.

Inoltre si tratta di un metodo totalmente naturale assolutamente innocuo per i piccioni.

Se siamo stanchi di presidiare finestre e balconi per scacciarli via tentar non nuoce.

