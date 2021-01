Sono diverse le persone che soffrono di dolori legati alla schiena ed in generale all’intera zona lombare. Sopportare le fitte ed il continuo fastidio che questi dolori possono provocare non è per niente semplice. A volte infatti si tratta di una vera e propria agonia. Per non parlare del fatto che, a causa di questi continui fastidi, si è costretti a rinunciare ad alcune attività. Proprio per questo in molti sono alla ricerca di rimedi in grado di alleviare o addirittura eliminare del tutto questi sintomi. Certamente la situazione cambia a seconda della causa responsabile del mal di schiena. Oggi ci concentreremo su una in particolare, legata ad un disturbo molto comune. Dunque andiamo a vedere come alleviare i dolori del nervo sciatico con questo rimedio naturale e facile da preparare.

La sciatalgia

La sciatica, o sciatalgia, si manifesta appunto quando vi è un’infiammazione del nervo sciatico. Molto spesso si tratta della conseguenza di un’ernia, ma anche semplicemente essere in un’età avanzata può portare a questo disturbo. I sintomi si manifestano attraverso un fastidio che colpisce una vasta area del corpo che va dalle gambe a tutta la schiena. Nel momento in cui insorge, è molto importante innanzitutto beneficiare di un consulto medico. Il dottore infatti ci consiglierà la terapia medica e farmacologica adatta al nostro caso. Contemporaneamente a queste, possiamo anche servirci di alcuni rimedi naturali che si presentano come un vero toccasana. Vediamo dunque come alleviare i dolori del nervo sciatico con questo rimedio naturale e facile da preparare.

Sale e aceto di mele

Il metodo che andremo a raccontare sembra veramente essere sensazionale. Sono in molti ad averlo provato e a ritrovarsi sorpresi dei risultati. È infatti necessario farlo solo una volta, in quanto già con una sola applicazione si dovrebbero ottenere gli effetti sperati. Basterà dunque portare l’acqua ad ebollizione e, una volta pronta, inserirla in un contenitore, come un catino. Mettiamo all’interno due cucchiai di sale e poco meno di un litro di aceto di mele. Sebbene possa essere fastidioso, inseriamo i piedi nel contenitore quando l’acqua è ancora molto calda, e rimaniamo in questa posizione per almeno un quarto d’ora.

Passati questi quindici minuti, asciughiamoci bene assicurandoci di non rimanere con i piedi bagnati o umidi. Il metodo si rivela estremamente efficace in quanto sia il sale che l’aceto di mele presentano un’importante proprietà antinfiammatoria. Dopo già un ciclo dovremo notare dei miglioramenti nei sintomi. Il tutto ovviamente, ripetiamo, da affiancare ad una terapia medica prescritta. Dunque ecco come alleviare i dolori del nervo sciatico con questo rimedio naturale e facile da preparare.