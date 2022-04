È l’ovetto per bambini più famoso e amato del Mondo. Forse perché è fatto di goloso cioccolato bianco ricoperto da uno strato di cioccolato al latte. Oppure perché al suo interno contiene una sorpresa. Ecco perché dal 1974, dopo essere stati creati da Michele Ferrero, gli ovetti Kinder Ferrero fanno impazzire grandi e piccini.

Purtroppo, però, in questi giorni l’azienda Ferrero ha dovuto ritirare alcuni suoi prodotti in via precauzionale. Infatti, pare che una parte della produzione proveniente dallo stabilimento di Arlon in Belgio possa essere infetta. Ma scopriamo il perché di questa allerta su alcuni prodotti e quali in particolare sarebbero da evitare.

Alcuni lotti di ovetti Kinder Ferrero ritirati

L’azienda Ferrero ha deciso di ritirare dall’Italia e da diversi altri Paesi europei alcuni lotti di ovetti Kinder e Kinder Schoko Bons. In particolare, quelli provenienti dallo stabilimento di Arlon in Belgio, potrebbero essere contaminati da Salmonella Typhimorium. L’allarme è scattato nel Regno Unito dopo che si sono registrati ben 63 casi di salmonellosi in bambini di età inferiore ai 6 anni.

Sono seguiti casi in Francia su bambini con una fascia d’età media di 4 anni. Il Sistema di allerta europeo Rasff ha accertato casi anche in Germania, Svezia, Paesi Bassi e Irlanda. Come riportato dal sito Ilfattoalimentare, pare che i casi britannici, irlandesi e francesi sarebbero causati dallo stesso ceppo di salmonella. Inoltre, come affermato in precedenza, il lotto sarebbe proveniente dallo stabilimento di Arlon.

Allerta su alcuni prodotti della nota marca di cioccolato amata dai bambini perché potrebbero essere contaminati

Ulteriori indagini avrebbero spinto la Ferrero a ritirare volontariamente Ovetti Kinder Sorpresa venduti in confezioni singole da 20 g e confezioni 3X20 g. L’attenzione va riposta per le confezioni con scadenza tra l’11/07/2022 e il 07/10/2022. Ritirati dal commercio anche Kinder Mini Eggs, molto vendute nel periodo pasquale, Schoko Bons, Kinder Sorpresa Maxi.

In questo caso, i termini di conservazione sono compresi tra il 10/08/2022 e il 10/09/2022. L’Asfca e la Santé Publique France stanno continuando ad analizzare i lotti per accertare i legami con i casi di salmonellosi. Per quanto riguarda l’Italia, non si sono ancora verificati casi. Tuttavia, la Ferrero ha predisposto un’allerta e il ritiro dei Kinder Schoko Bons.

Chiunque abbia comprato i prodotti sopra elencati, è bene che faccia attenzione alla data di consumo dal 28 maggio 2022 al 19 agosto 2022. L’Azienda invita, non solo a non consumare il prodotto, ma a non buttarlo e a chiamare il numero verde del servizio clienti.

Lettura consigliata

Perché mangiare questo pesce comunissimo nasconde rischi pericolosi per la nostra salute