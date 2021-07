Siamo in vacanza e vogliamo concederci qualche dolce in più e non sappiamo come fare tra i tanti impegni presi? Esiste un rimedio molto rilassante e anche divertente per poter rimanere in forma e non solo.

Non occorre essere sportivi o diventarlo, nè sarà necessario l’utilizzo di attrezzi, senza contare che non sarà versata neanche una goccia di sudore. Il motto sarà: alleniamo il cuore e i polmoni con una semplice passeggiata tonificante tra le onde del mare.

Lo sport dell’estate che tutti praticano per rimanere in forma e non solo

Si tratta di una passeggiata tra le onde del mare. Viene definita come una vera e propria disciplina sportiva, si tratta di una marcia vera e propria in acqua, scoperta da non molto tempo. Può essere praticata ad ogni età, l’importante e saper mantenersi a galla e non aver paura dell’acqua.

Come altri sport che si praticano in acqua come aquagym o ad esempio l’hydrobike, anche questa marcia ha dei grossi vantaggi per la nostra salute. Non solo aiuta il nostro corpo a tonificarsi eliminando la ritenzione idrica e riducendo la cellulite, ma stimola anche il sistema linfatico e la microcircolazione.

Un vero e proprio toccasana, causato dall’attrito dell’acqua sul nostro corpo, che risulta davvero utile per allenare cuore e polmoni, visto l’impegno che serve per camminare tra le onde del mare.

Una dolce carezza, che rilassa e ci fa tonificare non solo le gambe, ma anche i muscoli dell’addome e della schiena come i lombari e i dorsali. Un sano allenamento di un’ora, da fare senza rendersene conto, magari mentre si chiacchiera con il fidanzato o con una amica.

Prima di iniziare la passeggiata in acqua, sarà bene sciogliere i muscoli con qualche esercizio di stretching in spiaggia. In questo modo, si possono evitare crampi improvvisi o formicolii vari.

Dopo aver impegnato 5 minuti nello stretching, si può passare alla passeggiata in acqua dove il fisico dovrà essere immerso fino all’ombelico. Adesso bisogna sincronizzarsi con il partner e iniziare la marcia insieme a ritmo sostenuto.

Per evitare di farsi male, sono consigliate delle scarpe da mare che possono proteggere i piedi. Si eviteranno sassolini, scogli o anche dalle tracine che hanno una pinna dorsale fatta di spine molto irritanti a contatto con la pelle. Consigliamo anche questa lettura, per chi vuole dimagrire divertendosi, con il nuovo trend antistress che sta spopolando su TikTok.