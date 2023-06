Allenarsi per dimagrire: il metodo di Noemi per perdere peso e definire i muscoli con 20 minuti al giorno

Vuoi dire addio ai chili di troppo e tonificare il fisico? Segui l’allenamento della cantante Noemi. Nella sua routine di fitness c’è una disciplina che praticata per soli 20 minuti al giorno ridefinirà il tono muscolare. Cosicché potresti rimediare all’ultimo minuto e trovarti finalmente pronta per la prova costume. Vediamo di cosa si tratta e perché tutti potrebbero praticarla, a casa o in palestra.

Se hai notato qualche rotolino di ciccia di troppo che circonda il tuo girovita, è normale volerci porre rimedio. Dimagrire non è facile senza la corretta alimentazione e un piano d’allenamento efficace. Eppure, i Vip potrebbero insegnarci come fare. La bellissima Noemi ha perso molti chili negli anni e tutto questo grazie a un esercizio costante e specifico. Abbinandovi, logicamente, una grande forza di volontà.

Un esercizio alla portata di tutti

Come svelato dal suo personal trainer, Noemi svolge un tipo di allenamento funzionale. Questo significa che si crea una tabella basata sulle proprie esigenze. La formula da seguire prevederebbe di lavorare per meno tempo ma in modo migliore. Allenarsi per dimagrire: il metodo di Noemi per perdere peso consiste innanzitutto nell’impiegare attrezzi come trx e palla medica.

Ma non solo: anche il cosiddetto “crossout” contribuirebbe a definire la massa muscolare e bruciare calorie. E per ultimo, ma non meno importante, ecco la pratica su cui vogliamo concentrarci che migliorerebbe il metabolismo, e a cui Noemi non rinuncerebbe. Si tratta del tacfit.

Allenarsi per dimagrire: il metodo di Noemi per perdere peso seguito dai corpi speciali americani

Si chiama tactical fitness e ha il suo luogo di nascita negli Stati Uniti. La promessa di questa disciplina è di raggiungere i propri obiettivi con un allenamento di soli venti minuti quotidiani. In sostanza, si mira a rinforzare tutti i muscoli, proprio come col crossfit. Il circuito studiato cambia coi giorni, rendendo l’esperienza meno noiosa e più dinamica. Il percorso si svolge solitamente a corpo libero, tuttavia è possibile abbinare qualche attrezzo specifico per dare intensità.

Si inizia con un riscaldamento preparatorio, quindi si svolgono i primi esercizi in modo leggero. Per cominciare, si potrebbero percorrere 15 metri a passi brevi, con due manubri tra le mani. Oppure, mettersi nella classica posizione di partenza dei piegamenti, impugnando una kettlebell per mano. Da qui, progredire a gattoni spostando prima le braccia e poi le gambe.

Il tacfit, se svolto con regolarità, dovrebbe aiutare a dire addio ai chili di troppo e aumentare la forza muscolare. Inoltre, migliorerebbe resistenza e agilità di ognuno, favorendo il raggiungimento di un benessere generale. L’importante è non esagerare con gli sforzi e studiare l’allenamento in base al proprio livello di preparazione atletica.