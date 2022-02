Se si vuole vivere sano e a lungo, non si può di certo evitare di fare sport o una moderata attività fisica. Purtroppo, però, tra lavoro, casa e famiglia trovare il tempo necessario è davvero difficile.

In alcune situazioni, infatti, diventa proprio un problema riuscire a permettersi anche quel poco insindacabile del quale il nostro corpo ha tanto bisogno. Vediamo allora alcuni semplici consigli, grazie ai quali allenarsi mentre si lavora in ufficio sarà davvero facilissimo.

L’importanza di sfruttare ogni momento

Soprattutto per chi lavora in smart working, la possibilità di sfruttare il tempo fra una chiamata su Zoom e una riunione su Teams è davvero importantissima. Un primo consiglio potrebbe essere, allora, quello di allenarsi durante le pause, facendo qualche flessione e addominale appena possibile. Se all’inizio potrebbe sembrare strano, sfruttare questi momenti “morti” potrebbe in alcuni casi essere l’unica possibilità per fare un po’ di moto.

Un altro consiglio, tanto efficace quanto semplice da seguire, è poi quello di usare sempre le scale al posto dell’ascensore. Ogni giorno, per entrare e uscire dall’ufficio, dovremmo sempre impegnarci a fare quelle due o tre rampe di scale che tanto ci spaventano. Prendere questa abitudine e fare le scale per 2 o 3 volte al giorno porterà sicuramente grande beneficio al nostro sistema cardiovascolare.

Oppure ancora si potrebbe sfruttare una parte della pausa pranzo per prendere un po’ d’aria e fare una breve passeggiata. Tutti sanno che quando si lavora, la pausa pranzo non ci consente grandi pasti sostanziosi. In pochi, però, pensano che sfruttare anche solo 20 minuti di questo tempo per fare una breve passeggiata rinvigorente potrebbe fare la differenza. Questo gesto, insieme a tante altre piccole abitudini, sarà allora un toccasana per il nostro fisico.

Allenarsi mentre si lavora in ufficio sarà facilissimo grazie a questi 5 consigli furbi

Un altro metodo per poi far fare movimento al nostro corpo durante un’intensa giornata di lavoro è quello di sfruttare il tempo passato al telefono. Grazie al fatto che il nostro interlocutore non sa quello che facciamo, potremmo nel frattempo alzarci e camminare per l’ufficio. Oppure, praticare qualche piccolo esercizio come mettersi sulla punta dei piedi e allenare i polpacci; o ancora aprire e chiudere le gambe allenando così i quadricipiti.

Nonostante però si cerchi di sfruttare ogni momento possibile, gli impegni giornalieri sono spesso il più grande nemico dell’attività fisica. Come ultimo consiglio per portare avanti uno stile di vita sano, possiamo dire che la disciplina sarà il fattore più importante. Basta infatti pianificare per bene la giornata, includendo il più possibile l’attività fisica, per vedere dei risultati. Scopriremo allora che dopo qualche giorno di difficoltà, quello che prima ci sembrava impossibile da sopportare adesso sarà il momento preferito della giornata.

