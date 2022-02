È divenuto abbastanza frequente praticare esercizi e attività fisica in casa. Tra i muri delle nostre stanze ci sentiamo più a nostro agio e sicuri, inoltre a molti di noi piace personalizzare il proprio allenamento.

E la tecnologia di questi tempi ci è stata di grande aiuto. Infatti, non solo abbiamo potuto sfruttare la visione di video creati da veri specialisti del settore, ma anche le app di training sono un buon sostegno.

App gratuite o a pagamento

È molto facile e anche conveniente per alcuni di noi utilizzare le applicazioni che possiamo scaricare dallo store del nostro cellulare. Vi sono una miriade di app sul tema allenamento ed esercizi in casa e avremo solo l’imbarazzo della scelta. Forse sarà difficile orientarci, come primo passo sarà sufficiente capire su cosa vorremo lavorare durante il nostro allenamento. Cerchiamo dunque le voci più interessanti per noi.

Tra le più note applicazioni c’è Buddyfit. Grazie a questa app potremo allenarci a casa nostra utilizzando un illimitato numero di programmi mirati. Non solo per quanto riguarda l’allenamento fisico, ma anche per meditazione e rilassamento troveremo un percorso adatto a noi. Dovremo inserire con accuratezza le voci che riguardano il nostro profilo personale e iniziare.

Sempre con il semplice utilizzo del nostro cellulare potremmo allenarci anche grazie all’app di Freeletics. Potremmo svolgere esercizi di workout e monitorare giorno dopo giorno i nostri successi. Anche in questo caso sarà necessaria la registrazione del nostro profilo e l’individuazione dei nostri obiettivi di allenamento. Sarà inoltre possibile tenere traccia dei nostri progressi e tenere alta la motivazione che ci spinge ad allenarci.

Allenarsi in casa è molto semplice se si usano consigli ed esercizi di queste 3 app con abbonamento a costi ridotti

L’app intitolata Esercizi giornalieri-fitness, in inglese Daily Workout, è davvero facile da usare. Nella prima schermata è possibile scegliere l’ambito in cui si vuole lavorare immediatamente. Cliccare sul quadrante colorato ci porterà direttamente agli esercizi giusti da eseguire e potremo svolgerli all’istante. È una app davvero semplice che renderà ancora più piacevoli gli allenamenti.

Il vantaggio dell’utilizzo di queste app consiste anche nello scegliere il tempo di allenamento e di poterlo modificare.

Avere un’agenda chiara sia dal punto di vista di orario sia per la tipologia di esercizi e per la spiegazione completa di questi ultimi è il vero vantaggio che dovrebbe spingerci a scaricarne una. Eviteremo così di fare di testa nostra e sbagliare arrecandoci qualche fastidio non desiderato.

Dunque, allenarsi in casa è molto semplice e non è un’abitudine da lasciar andare se si ha l’opportunità di sfruttare con criterio e determinazione l’utilizzo della tecnologia.