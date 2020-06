Allenamento in due è più produttivo rispetto a quello da solo? Mal comune mezzo gaudio dice un proverbio. E forse è proprio così anche per l’allenamento. C’è chi preferisce allenarsi di mattina, chi invece sceglie la sera. Molti preferiscono allenarsi da soli perché in questo modo si è più concentrati sull’esercizio, non si hanno distrazioni e si arriva dritti all’obiettivo. Ma è veramente così? Il gioco solitario è più efficace rispetto a quello di squadra? Be’ questa non è una partita a carte, lo sport è anche divertimento e quindi perché non farlo con un amico o un’amica?

Ci sono giornate in cui uno preferisce allenarsi da solo. Magari perché di fretta e ha solo, per esempio, 30 minuti per fare la scheda disegnata dal trainer. Ma a volte invece, magari quando si ha più tempo, è sano allenarsi in coppia. I benefici sono tantissimi. Sicuramente non si sta da soli e si passa del tempo con un amico. È più divertente anche. Infatti il tempo quando ci si diverte tende a passare più velocemente e se non sei un fan della palestra l’allenamento di coppia può essere un ottimo rimedio alla noia. Basta che ci si alleni e non si passi il tempo a fare salotto, sennò quello è tempo sprecato.

La motivazione e il superare se stessi

Un altro motivo per allenarsi insieme è la motivazione e il superare se stessi. Infatti è provato che quando ci si allena in due si è più motivati a lavorare e addirittura ad andare in palestra. Durante l’allenamento nasce dentro di noi una inconsapevole voglia di fare più del nostro partner. Infatti durante questo tipo di work-out tendiamo a spingere il nostro corpo sopra le sue capacità e tendiamo a superare noi stessi. Cosa molte utile perché in questo modo andremo a lavorare molto di più sforzandosi i muscoli, cosa che magari non fai se ti alleni da solo.