Allenamento, diventa più efficace se lo fai al contrario: è incredibile ma funziona!

Camminare sì, ma all’indietro! Secondo diversi studi sarebbe questo il modo migliore di allenarsi. Non meravigliarti quindi se vedrai tanta gente che si muove al contrario.

Potrà sembrarti strano e anche un po’ ridicolo, ma camminare o correre all’indietro pare faccia molto bene alla salute. E soprattutto renda molto più intenso l’allenamento coinvolgendo muscoli diversi, migliorando la postura e allenando perfino la mente. Tanti buoni motivi per provare. Ma perché fa tanto bene? Proviamo a capirlo.

Migliora la coordinazione e l’equilibrio

Camminare è una delle attività più naturali al Mondo a tutte le età. Per iniziare a farne uno sport non occorre nessuna preparazione e non ci sono controindicazioni. Al massimo si può adottare un po’ di gradualità nell’aumentare i tempi di percorrenza e la velocità. Camminare è banalmente facile e automatico, lo sanno fare tutti. Ma camminare all’indietro? Riflettiamoci un attimo. Diventa un’attività completamente diversa e molto più sofisticata. Innanzitutto implica anche il coinvolgimento mentale. Quando non vediamo dove mettiamo i piedi, dobbiamo necessariamente rimanere concentrati. Distrarsi sarebbe molto rischioso. I sensi si attivano, soprattutto l’udito, per sopperire alla vista e si affina la percezione della nostra posizione nello spazio. Con la pratica si assume naturalmente una postura corretta. Se camminare normalmente può indurre qualcuno a piegarsi in avanti, nell’allenamento al contrario ci si raddrizza quasi automaticamente e migliora il senso dell’equilibrio.

Allenamento, diventa più efficace se cammini all’indietro

Camminare all’indietro riduce il carico sulle articolazioni perché cambia i punti di appoggi del corpo. È particolarmente indicato per chi soffre di artrosi del ginocchio o di tallonite. Infatti nel movimento all’indietro ci si appoggia prevalentemente sulla parte anteriore del piede e si atterra sul tallone esercitando meno pressione sulle ginocchia. Il cambiamento di postura permette di coinvolgere muscoli spesso inutilizzati tra cui alcuni di quelli che sorreggono la colonna vertebrale. Inoltre sollecita maggiormente i muscoli delle cosce, dei polpacci e addominali. Rispetto alla normale camminata in avanti si bruciano anche più calorie per via dell’intensificarsi dello sforzo richiesto da questo movimento inconsueto. Se vuoi dimagrire, questa è l’attività che fa per te.

Come cominciare?

Ti starai chiedendo come praticare un’attività così particolare senza rischiare di farti male. Potresti iniziare con pochi minuti al giorno alternando la camminata all’indietro con quella in avanti. Scegli un luogo tranquillo e sicuro. Inizia in casa, in un ambiente che conosci, o all’aperto in uno spazio ampio e sicuro. Testa il tuo senso dell’equilibrio e la tua capacità di concentrazione e concedi del tempo al tuo corpo per abituarsi a questo strano allenamento. Prova a cambiare la direzione e aumenta gradualmente la velocità. Una volta acquisita sicurezza, potrai provare a correre, per un allenamento più intenso ed efficace. Puoi camminare all’indietro anche con il tapis roulant, magari inclinando il piano a diversi livelli di pendenza quando ti sentirai più sicuro. Allargherai la gamma dei movimenti e farai lavorare più intensamente i muscoli, rafforzandoli ulteriormente. Occhio all’allenamento, diventa più efficace se aumenti il livello di difficoltà.