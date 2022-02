Il tiramisù è un dolce tradizionale a cui non vogliamo proprio rinunciare, nonostante non sia fra i più leggeri. Per questo, nel tempo si è sperimentato con un gran numero di varianti. Magari utilizzando la frutta di stagione o il pandispagna al posto dei savoiardi. Se però desideriamo provare un tiramisù più leggero, senza rinunciare al suo inconfondibile sapore, allora potrebbe bastare un semplice accorgimento. Ci conforterà sapere che questo non prevede l’eliminazione del mascarpone, uno degli ingredienti più goduriosi della ricetta. Invece, possiamo utilizzare le uova in modo diverso.

Ingredienti

500 g di mascarpone;

8 albumi;

200 g di zucchero;

caffè;

400 g di savoiardi.

Alleggeriamo il tiramisù provando questa variante bianca senza tuorli davvero facile e gustosa

Il tiramisù è un dolce che possiamo preparare anche in pochi minuti, soprattutto perché è senza cottura. Basta seguire sempre i soliti passaggi, ormai ripetuti per generazioni. Noi faremo solo una piccola modifica che renderà questo dessert della tradizione più leggero e digeribile. Per farlo, utilizzeremo soltanto gli albumi. Questa, quindi, può essere una preparazione perfetta se fatta in combinazione ad altre che prevedono unicamente l’utilizzo dei tuorli. Ad esempio, potremmo dedicarci al tiramisù dopo aver preparato della crema pasticcera.

Cominciamo allora a realizzare il nostro dolce a partire proprio dagli albumi. Li dobbiamo montare a neve finché non avranno raggiunto la consistenza più compatta possibile. Quindi, usiamo delle fruste elettriche per aiutarci, insieme alla metà dello zucchero. Il resto dello zucchero invece andrà in un’altra ciotola insieme al mascarpone. Con un semplice cucchiaio facciamo in modo di amalgamare completamente questi due ingredienti. A questo punto, incorporiamo gli albumi al mascarpone un po’ alla volta. Ecco che in pochissimi minuti la crema per il nostro tiramisù è già pronta.

Questo però non può certo dirsi completo senza caffè e savoiardi. Quindi, prepariamo circa tre caffè espressi e mettiamoli in una ciotola ampia, lasciandoli sfreddare per qualche minuto. A questo punto, iniziamo a comporre il dessert distribuendo parte della crema sul fondo della teglia. Poi, immergiamo i savoiardi nel caffè per qualche frazione di secondo, per poi disporli sulla crema così da creare uno strato completo. Continuiamo così sinché non avremo esaurito i nostri ingredienti, terminando con uno strato di crema. Completiamo l’opera con una spolverata di cacao amaro e facciamo riposare in frigo per almeno tre ore.

Alleggeriamo il tiramisù provando questa variante e gli ospiti si leccheranno le dita!

