Alleato contro la stitichezza, questo vegetale di stagione amatissimo in cucina è fonte di fibre, antiossidanti e vitamine fondamentali

Con il cambio di stagione e il ritorno all’ora legale, tutto l’organismo vive un piccolo “stravolgimento” dei propri ritmi.

Questo può riguardare anche alcuni processi fisiologici come l’evacuazione, con la possibilità per molti di andare incontro a periodi di stitichezza.

Molti, in realtà, ne soffrono anche per altre cause tra cui la sedentarietà, la scarsa idratazione, cambiamenti nelle abitudini alimentari o l’assunzione di determinati farmaci.

Allo stesso modo, la stipsi può essere la naturale conseguenza di alcune patologie come il Morbo di Chron o disfunzioni e infiammazioni intestinali.

In ogni caso, a giocare un ruolo fondamentale, può essere l’alimentazione, elemento chiave sia nel trattamento che nella prevenzione.

In particolare, sembrerebbe essere un alleato contro la stitichezza questo vegetale di stagione, che tanti consumano da solo o come ingrediente di tante ricette sfiziose.

Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un po’ di prevenzione

Prima di approfondire il tema, ricordiamo come sempre che, come recitava un noto spot “prevenire è meglio che curare”.

Per quanto riguarda la stipsi non è necessario fare chissà quali particolari sforzi o impegnarsi in attività fuori dall’ordinario.

Come spesso accade, infatti, una delle cose fondamentali da ricordare è il mantenimento di un buon livello di idratazione. Questo è un aspetto fondamentale per consentire il transito intestinale, insieme a un abbondante consumo di fibre.

Questa combinazione di elementi, contribuendo ad ammorbidire le feci, sarebbe in grado di assicurare una buona evacuazione, regolare e senza sforzi.

Al tempo stesso, sarebbe importante lo svolgimento di un’attività fisica non necessariamente intensa purché frequente durante la settimana.

Infine, sembrerebbe che il consumo di pasti a orari regolari e secondo una certa routine potrebbe essere determinante.

Alleato contro la stitichezza, questo vegetale di stagione amatissimo in cucina è fonte di fibre, antiossidanti e vitamine fondamentali

Nell’ambito alimentare dovremmo dunque puntare sul consumo di frutta, verdura, cereali, evitando cibi grassi e un eccesso di zuccheri.

Protagonisti in questo senso, come accennato, sarebbero le fibre e i liquidi.

Ad esserne particolarmente ricchi sarebbero proprio i fiori di zucca.

Ebbene sì, questo vegetale amatissimo più o meno in tutte le salse, sarebbe un grande alleato contro la stitichezza.

Anche se ad essere letteralmente “venerata” è spesso la versione fritta, sappiamo bene che possono essere tranquillamente consumati anche in altre varianti.

I fiori di zucca sono infatti perfetti anche per dei primi sfiziosi, nelle insalate o accanto a secondi piatti particolari.

Questi fiori sarebbero inoltre ricchi di antiossidanti e vitamine fondamentali come la A e la C ed elementi come calcio, potassio e ferro.

Insomma, dei veri e propri concentrati di benessere, di cui la primavera rappresenta il vero “fornitore” ufficiale.

