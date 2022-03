Sfruttiamo al meglio il bel tempo della primavera per organizzare un bel viaggio, prima che arrivi l’estate e faccia troppo caldo. Ci sono tantissimi posti in cui possiamo andare, sia all’estero che ovviamente in Italia.

Oggi conosciamo tre bellezze che si trovano al Nord, più precisamente in Emilia Romagna. Alle porte di Bologna possiamo trovare tre borghi spettacolari, da visitare assolutamente in questo bel periodo. Essi ci permetteranno di fare un tuffo nel passato, con le loro storiche architetture e anche con la natura che li circonda. Andiamo quindi a scoprirli, e prepariamoci a prenotare un bel viaggio.

I tre borghi imperdibili

Partiamo dal borgo più vicino di tutti a Bologna, ovvero Dozza, che si trova a poco più di 30 minuti in macchina dal centro del capoluogo dell’Emilia Romagna.

Si tratta di uno dei borghi più belli d’italia, abbarbicato su una collina e che regala arte su ogni edificio. Infatti, Dozza dagli anni ’60 in avanti ha iniziato a dipingere le facciate delle case con bellissimi murales, che rendono questa città una sorta di museo a cielo aperto.

Non mancano, poi, luoghi storici molto importanti, come la rocca sforzesca, una volta abitazione di nobili famiglie e oggi un museo pieno di arredi dal grande valore.

Consigliamo, inoltre, di percorrere la via Sant’Anastasia, che ci porta lungo un percorso panoramico che costeggia il borgo e ci fa godere del meglio della storia e della natura che pervadono Dozza.

Alle porte di Bologna possiamo trovare tre borghi fantastici pieni di storia e baciati dal sole primaverile

A una trentina di chilometri da Dozza troviamo poi Brisighella, altro borgo imperdibile. Anch’esso è uno dei più belli d’Italia e basta un breve giro per le sue strade per accorgersene.

Il borgo poggia su tre colli, sui quali si trovano alcuni dei più importanti monumenti della città: la Rocca Manfrediana, il Santuario di Monticino e la Torre dell’Orologio, costruite in tre secoli diversi e che testimoniano la longevità di Brisighella.

Concludiamo con Castelvetro di Modena, un borgo che si trova a un’oretta di macchina da Bologna. Ci sono tantissime cose da visitare in questa cittadina, da Palazzo Rangoni, bellissima dimora storica, alla Torre delle Prigioni costruita nel Rinascimento.

Forse la cosa più caratteristica, però, è Piazza Roma, che ha una grossa scacchiera bianca e nera in centro. Essa viene davvero utilizzata per partite di dama vivente, che si tengono una volta ogni due anni durante una celebrazione locale.

Lettura Consigliata

Questo borgo suggestivo arroccato tra cascate e boschi verdeggianti di un parco naturale è il paradiso a un’ora da Roma