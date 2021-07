Purtroppo fra le preoccupazioni più comuni fra i soggetti che hanno superato i 30 anni vi è quella di conservare o recuperare il peso forma. Oltre alla quantità di cibo che si consuma nei 3 pasti principali è necessario anche considerare la qualità degli alimenti. Persino il metodo di cottura può influenzare la salubrità di un piatto e arrecare danni anche a chi presta particolare attenzione alla propria dieta alimentare. Tuttavia già conoscendo alcuni piccoli stratagemmi è possibile ridurre l’impatto calorico e glicemico delle pietanze che più di frequente compaiono in tavola. Secondo gli Esperti “È sorprendente come si può abbassare l’indice glicemico di pasta e pane e assumere meno zuccheri della frutta con 3 semplici trucchi”. Così come non deve stupire se alle donne conviene fare colazione ad un orario diverso dagli uomini per bruciare più grassi.

Del resto il corpo della donna inizia a differenziarsi sensibilmente da quello maschile proprio durante la pubertà. Prima di quell’età si può ben dire che la forza muscolare risulta equivalente per poi svilupparsi a tutto vantaggio degli uomini. Da ciò deriva anche una diversa conformazione scheletrica per cui nei maschi si sviluppa di più la massa muscolare e si allargano le spalle. Al contrario nelle donne si registra un allargamento del bacino e un’evidente prevalenza di massa magra, oltre ad una superiore resistenza alla fatica.

In base alle differenze fisiologiche è opportuno calibrare non solo l’attività fisica, ma anche il momento in cui si recupera tramite l’alimentazione. La Redazione ricorda che “Sembra incredibile ma basta cenare a quest’ora per 3 mesi per abbassare la pressione alta, la glicemia e il colesterolo LDL”. Sul Journal of science and medicine sport sono stati riportati i risultati di uno studio sull’eventuale convenienza di allenarsi a digiuno. Molti si chiedono se sia difatti preferibile praticare sport a digiuno o dopo colazione per smaltire qualche eccesso alimentare.

I ricercatori neozelandesi hanno rilevato una differenza sostanziale fra i due sessi tanto da poter dichiarare che gli uomini consumano di più a digiuno. Al contrario, le donne riescono a bruciare più grassi non già allenandosi a stomaco vuoto, ma dopo aver fatto colazione. Pur tuttavia non fare colazione prima di camminare, correre, nuotare o di altre attività aerobiche aiuta a smaltire le riserve di grasso. Con ciò si intende quindi affermare che praticando sport a digiuno si consumano sì grassi, ma per le donne vale piuttosto il contrario.

