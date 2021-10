Arriva l’inverno ed è davvero difficile da credere ma l’allarme zanzare è ancora più che attivo. Sono fastidiose, invadono casa dopo le 19.00 della sera, entrano dalle finestre e non ci lasciano dormire. L’estate è finita e pensavamo di essercene liberati, se c’è una cosa positiva dell’inverno è che interrompe il proliferare di queste specie infestanti, ma non questa volta.

La zanzara giapponese sta invadendo l’Italia perché è molto resistente, si adatta facilmente alle basse temperature ed è estremamente aggressiva.

Questa specie di zanzara, oltre al fastidio causato dalle insopportabili punture, porta numerose malattie. Potrebbe rivelarsi molto pericolosa per l’inverno, infatti, è possibile trovarla anche a zero gradi e le sue uova resistono fino ai meno cinque. Proviamo a vederci più chiaro perché c’è un vero e proprio allarme zanzare giapponesi ecco perché stanno invadendo l’Italia e tutti i consigli per liberarsene gratis

Le tre varietà

Dormire non è mai stato semplice, una buona parte di noi, infatti, fatica ad addormentarsi naturalmente, per questo abbiamo trovato 2 metodi infallibili per dormire e avere un sonno riposante. Ma, col ritorno delle zanzare, rilassarsi sembra essere ancora più complicato. Solo brutte notizie, perché esistono ben tre tipologie di zanzara in grado di resistere al freddo.

Come abbiamo spiegato la zanzara giapponese è una di queste. È più grande rispetto a una zanzara tigre e le sue striature sono meno evidenti, è affamatissima e particolarmente aggressiva. C’è poi la zanzara coreana, molto simile alla zanzara giapponese ma con un ciclo vitale più lungo. La zanzara coreana può sopravvivere fino ai tre mesi. Infine la zanzara culex, è la specie più invasiva in Italia, caratterizzata dal forte ronzio e dal suo particolare colore beige.

Per proteggersi dall’invasione delle zanzare giapponesi possiamo adottare alcune strategie. Si tratta di accorgimenti non dispendiosi che potrebbero rivelarsi salvifici. Le zanzare sono note per non amare gli odori forti, per questo molti dei prodotti antizanzara hanno la tipica fragranza di citronella. Questa tipologia di profumo è estremamente fastidiosa anche per la zanzara giapponese e, soprattutto se amiamo l’atmosfera soffusa delle candele, il primo consiglio è quello di accenderne qualcuna alla citronella.

C’è da sapere, però, che anche il caffè non è affatto gradito a questa tipologia di zanzara, il suo profumo infatti ha il potere di stordirla. Per allontanarle sarà sufficiente preparare qualche moka oppure bruciare del caffè in polvere. Un metodo efficace è anche realizzare un repellente fai da te. Basteranno del basilico e qualche foglia di menta da far bollire per 15 minuti in una pentola d’acqua o un bollitore. Dopodiché è consigliato bagnarsi gambe e braccia con quest’acqua aromatica.