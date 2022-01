All’amatriciana o alla carbonara questa pasta tiene perfettamente la cottura

Gli italiani sono tra i maggiori consumatori di pasta al mondo. Perché la pasta sia veramente un piatto gustoso occorre che sia di alta qualità e cotta perfettamente. La tenuta della cottura per la pasta è fondamentale e da questo punto di vista alcuni tipi mostrano una qualità più adatta. In questo articolo scopriremo il segreto per identificarla.

I motivi del successo della pasta nel mondo, non solo in Italia, sono fondamentalmente due. La pasta è un alimento molto economico inoltre chiunque è in grado di cucinare un piatto velocemente. Per molto tempo la pasta è stato il principale alimento degli italiani, immancabile a pranzo e cena. Poi lentamente le famiglie hanno cominciato a ridurne il consumo, anche perché molti sono convinti che faccia ingrassare.

In realtà la pasta non fa ingrassare ma chi ne mangia in eccesso, a pranzo o a cena, probabilmente aumenterà di peso. Conoscere questa bufala ridarà gioia a chi ama mangiare questo buonissimo cibo che farebbe anche dimagrire. Infatti secondo uno studio chi assume carboidrati nel pasto serale potrebbe avere anche benefici sul peso, sul grasso corporeo e sulla circonferenza addominale.

All’amatriciana o alla carbonara comunque questa pasta è la migliore da comprare perché tiene perfettamente la cottura

La pasta è un alimento con solamente due ingredienti, acqua e semola di grano duro. Tutti sanno come cuocerla, anche i bambini. In una pentola si fa bollire dell’acqua poi si butta una manciata di pasta e si attenda la giusta cottura. La difficoltà non sta nel preparare un piatto ma nell’abilità di far cuocere la pasta al punto giusto. Una pasta troppo cotta diventa collosa ed è immangiabile e una pasta poco cotta è troppo dura. Le confezioni riportano i tempi di cottura ma spesso non sono precise.

Pochi sanno che più alto è il contenuto proteico della pasta e maggiore è la capacità di tenuta di cottura. Quindi la pasta con la miglior tenuta di cottura è quella che ha il maggior numero di proteine, perciò è di più alta qualità. Per legge la pasta di grano duro deve contenere almeno 10,5 grammi di proteine ogni 100 grammi di prodotto secco. Con un alto valore di proteine, preparata all’amatriciana o alla carbonara comunque questa pasta è la migliore da comprare perché tiene perfettamente la cottura.

La grande distribuzione offre un’ampia varietà di marche di pasta dai prezzi molto diversi. Quella meno costosa, per esempio private label, può comunque essere di qualità, ecco perché sempre più persone cercano questo particolare tipo di pasta. La pasta con la maggiore quantità di proteine non necessariamente è quella che ha il costo maggiore. Alcuni marchi possono avere una maggiore quantità di proteine rispetto ad altri prodotti ma avere un costo inferiore.

