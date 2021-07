Indecisione ogni tanto ma come si nota, ogni ritracciamento continua a essere comprato. Non vediamo quindi pericoli e si continua a confermare il nostro pensiero e strategia che vede ulteriori rialzi per ancora qualche settimana.

Se la nostra view si rivelerà corretta, da ora in poi si dovrebbe assistere a vere e proprie accelerazioni rialziste. Allacciamo le cinture perchè parte il rally estivo dei mercati azionari? Molto probabilmente ma come al solito si procederà per gradi.

Alle ore 16:28 della giornata di contrattazione del 14 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.778

Eurostoxx Future

4.088

Ftse Mib Future

25.125

S&P 500 Index

4.380,73

La nostra previsione annuale ravvisa elevate probabilità per formarsi un top rilevante nella prima decade di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 9 luglio.

Qual era lo scenario atteso e previsione per la settimana del 12 luglio

Minimo fra lunedì e martedì e poi rialzi fino alla giornata di venerdì. Al momento, questa previsione è ancora confermata e non vediamo pericoli.

Allacciamo le cinture perchè parte il rally estivo dei mercati azionari?

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 15 luglio inferiore a 15.616.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 15 luglio inferiore a 4.034.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 15 luglio inferiore a 24.860.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 15 luglio inferiore a 4.289.

Quale operatività di trading mantenere per la giornata di giovedì?

Allo stato dei fatti, la migliore strategia è quella di continuare a mantenere i long in ottica multidays sugli indici azionari analizzati.

Quale movimento attendiamo per la giornata di contrattazione di domani?

Fase laterale in apertura. Formazione dei minimi nelle prime due ore di contrattazione e poi chiusura vicino ai massimi di giornata.

Come al solito si procederà per step.