Tra pochissime settimane si terranno le elezioni presidenziali americane. Il campo di battaglia sarà la capitale degli Stati Uniti, Washington DC, che ospita tra le altre la Casa Bianca, dimora del Presidente. Quando si decide di visitare gli Stati Uniti, la capitale non rappresenta la prima scelta in quanto mete come New York o Los Angeles prendono il sopravvento.

Questa città però non ha nulla da invidiare ai “must” appena citati, anzi. In ogni angolo si possono trovare riferimenti alla storia americana e i musei da visitare sono innumerevoli. Un’aerea intera della città, infatti, che collega il Campidoglio al famoso obelisco, ospita numerosissimi musei tutti gestiti dall’organizzazione “Smithsonian Institution”.

Dunque, chi è appassionato della storia e della politica relativa al nuovo continente, non può non andare alla scoperta di Washington DC, una delle più affascinanti capitali del mondo.

Cose da non perdere

Il centro storico di Washington DC è caratterizzato da una grande quantità di memoriali, da quello dedicato alla guerra del Vietnam a quello per le vittime del terrorismo. Ogni memoriale presenta delle sculture che omaggiano i soldati dell’esercito americano, o le vittime di guerra.

La Casa Bianca

Tappa obbligatoria per ogni turista in visita nella capitale è la residenza del Presidente degli Stati Uniti d’America. Situata nella famosa Pennsylvania Avanue la si può ammirare dall’esterno e per i più fortunati, è anche possibile partecipare a visite guidate al suo interno.

George Town

Al contrario della maggior parte delle città in giro per il mondo, il centro di Washington DC non ospita abitazioni private. E per questo le zone residenziali sono situate tutte nella periferia.

Un quartiere da non perdere per nulla al mondo è quello di George Town. Quartiere del lusso e di uno stile classico ospita le residenze delle più importanti famiglie americane, tra cui anche quella della famiglia Kennedy.

La città negli ultimi decenni del secolo scorso ha registrato un alto tasso di criminalità. Negli ultimi anni, però, la situazione sembra essere alquanto migliorata. Non vi sono pericoli per i turisti, per quanto l’attenzione, soprattutto nelle ore serali, è consigliata, come in ogni grande capitale mondiale.

Visitare la capitale americana è un’esperienza inaspettata, la bellezza la si può raccontare ma solo vivendola se ne percepisce l’entità. Sarà molto difficile pentirsi di essere andati alla scoperta di Washington DC, una delle più affascinanti capitali del mondo.